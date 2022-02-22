Путин и Алиев заявили о взаимной поддержке в вопросе транспортных коридоров

Москва и Баку договорились поддерживать друг друга в вопросах обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования международных транспортных коридоров, проходящих через территории стран, говорится в тексте Декларации о совместном сотрудничестве двух стран. Кроме того, лидеры договорились всемерно содействовать реализации трёхсторонних заявлений по Карабаху от 09 ноября 2020 года, от 11 января 2021 года и от 26 ноября 2021 года.

Стороны будут предоставлять друг другу благоприятные условия для транзитных перевозок в рамках национального законодательства и двусторонних договорённостей, — говорится в сообщении.

Президенты отметили, что достигнутые ранее трёхсторонние договорённости послужили основой для укрепления стабильности и безопасности, разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе. Стороны будут взаимодействовать в решении имеющихся задач и тесно сотрудничать на региональном и международном уровнях по содействию установлению долгосрочного мира между государствами региона.

Ранее Путин и Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. Затем политики обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Российский лидер заявил о полном достижении всех договорённостей по урегулированию ситуации в регионе. По словам Путина, РФ продолжит оказывать содействие урегулированию любых споров между Арменией и Азербайджаном, в том числе пограничных.