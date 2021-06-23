Пушков отреагировал на инцидент с британским эсминцем в Чёрном море

Британский эсминец «Дефендер», нарушивший границу России в Чёрном море, устраивал провокацию, чтобы создать основу для нового международного скандала и нового приступа антироссийской истерии. Об этом в Telegram написал сенатор Алексей Пушков.

Что там делал британский эсминец в наших территориальных водах — у мыса Фиолент в Чёрном море? Защищал безопасность Британии? Конечно, нет. Британия, как известно, лежит в совсем других морях. Демонстрировал гордый флаг прежней «царицы морей»? Так давно уже Британия — не царица. Поэтому единственный ответ — устраивал провокацию, проверял реакцию России, создавал основу для нового международного скандала и нового приступа антироссийской истерии, — заявил Пушков.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ остановили нарушение государственной границы британским эсминцем «Дефендер», который зашёл в российские воды у мыса Фиолент. Судно было предупреждено о применении оружия. Пограничный сторожевой корабль открыл предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего эсминец покинул границы территориального моря России.

После инцидента военный атташе при посольстве Великобритании в Москве был вызван в Минобороны России.