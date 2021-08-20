Пушков заявил, что США не нужна нормализация отношений с Россией

Белый дом во время переговоров в Женеве президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина интересовался в основном контролем над конфронтацией, чтобы она не вышла за определённые рамки, заявил в Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Политик отметил, что команде американского лидера не нужна нормализация отношений с Москвой. Именно поэтому очередные санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток — 2» не удивляют, подчеркнул Пушков.

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач ранее заявил, что новые рестрикции США в отношении магистрали — лишь формальность, так как проект завершат в ближайшие две недели. При этом эксперт уточнил, что санкции никак не отразятся на строительстве трубопровода, несмотря на то что они затрагивают страховую фирму «Константа», компанию «Нобилити», а также суда снабжения «Остап Шеремет» и «Иван Сидоренко».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, а также Украина и несколько европейских стран.

Ранее Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции против трубопроводов России, используемых для экспорта энергоносителей. Глава Белого дома объяснил это угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США, созданной определённой «пагубной деятельностью» правительства России.