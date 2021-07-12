Пушилин объявил о скором завершении мобилизационной кампании в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в скором времени мобилизационная кампания в республике будет завершена. Указ о её окончании будет подписан достаточно скоро, пишет ТАСС.

Мобилизационная кампания подходит к завершению, заканчиваться она будет формированием резерва, — сказал он.

Пушилин добавил, что число мобилизованных не подлежит огласке. Однако, что касается задач, то мобилизованных граждан «на передовой» нет. По словам главы республики, там находятся именно боевые подразделения.

Вполне хватает работы по обеспечению безопасности освобождённых населённых пунктов и других направлений, — добавил он.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Россия могут найти компромисс в вопросе статуса Крыма и республик Донбасса. Президент отметил, что главное — разобраться с тем, «как люди будут жить на этих территориях дальше».