Пушилин назвал безуспешными атаки ВСУ на Угледарском направлении

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что попытки ВСУ контратаковать подразделения ДНР в районе населенного пункта Павловка на Угледарском направлении остаются безуспешными, передает ТАСС. Он добавил, что союзные войска успешно продвигаются вперед практически по всей линии фронта. Он особо отметил действия оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».

Освобождение населенного пункта Павловка стало очередным шагом к выходу на Угледар (Донецкая область). Противник продолжает попытки контратаковать, но наши подразделения, в том числе оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», достаточно успешно купируют их, — сказал Пушилин.

По его словам, командующий спецподразделением «Ахмат» Апты Алаудинов доложил о полной зачистке населенного пункта Павловка.

Украинская армия несет большие потери под Артемовском в ДНР из-за подготовки по натовской программе COIN, ранее сообщил Telegram-канал «Военная хроника». Она не предполагает боевые столкновения с регулярной и хорошо вооруженной армией. Программа COIN (от английского термина Counterinsurgency, означающего «контрпартизанская война») разработана НАТО для борьбы с «негосударственными силами» и повстанцами.