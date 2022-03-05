Пушилин: боевики «Азова» взорвали дом в Мариуполе, под завалами 200 человек

Боевики нацбатальона «Азов» взорвали жилой дом в Мариуполе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Под завалами находится около 200 человек, большая часть из которых женщины и дети, передаёт ТАСС.

Националисты привели в действие взрывное устройство на бульваре Меотиды. Это произошло сразу после того, как появилась информация о предоставлении для мирных жителей города, желающих покинуть место боевых действий, гуманитарных коридоров.

Буквально несколько минут назад боевики «Азова» привели в действие заложенные ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома, — сказал Пушилин.

Горсовет Мариуполя сообщил, что эвакуация населения города будет осуществляться в направлении Запорожья. Начало эвакуации намечено на 11:00 (12:00 мск). Режим тишины, объявленный российской стороной для выхода жителей Мариуполя и Волновахи, продлится с 09:00 (10:00 мск) до 16:00 (17:00 мск).

Жители смогут покинуть город на муниципальных автобусах, кроме того, по маршруту гуманитарного коридора в период тишины можно будет выехать на личном транспорте. Водителям рекомендуется максимально содействовать эвакуации мирного населения и не отклоняться от маршрута гуманитарного коридора.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли штаб спецотряда «Азов» в Мариуполе из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Отмечается, что к настоящему моменту уничтожено более 20 боевиков.