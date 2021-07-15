«Пропала бы с радаров»: офицер США оценил отношение Запада к Украине

Украина оказалась в тяжёлом и опасном положении в условиях отсутствия значимой поддержки со стороны Запада. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах, трансляцию вёл «Укринформ».

Бывший военный отметил , что лидерам ведущих стран Европы «выгодно», чтобы Украина «пропала с радаров».

Её союзники сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в её борьбе за свободу, независимость и демократию, — подчеркнул Табах.

Он добавил, что положение Украины тяжёлое и опасное не только с военной точки зрения, но и в плане экономики, политики и дипломатии. Опасность несут «большие подрывные действия», которые ведутся внутри Украины, считает офицер.

Ранее стало известно, что только НАТО может помочь Украине вернуть Крым. Об этом заявил бывший начальник СУ СБУ генерал Василий Вовк. Но для этого недостаточно совместных учений и саммитов, заявил генерал. По его мнению, члены НАТО должны «пойти войной» на Россию и забрать земли.