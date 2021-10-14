Примирение Байдена с «Северным потоком — 2» объяснили борьбой внутри США

Президент США Джо Байден отказался от санкций против газопровода «Северный поток — 2» (СП-2), несмотря на мнение Сената. Это вызвано его сопротивлением силам республиканцев, объяснил политолог-американист Рафаэль Ордуханян для издания «ПолитРоссия».

Это всего лишь розыгрыш внутриполитической повестки. Логика демократов такова: республиканцы — против «СП-2», а мы назло бабушке отморозим уши и будем «за», — сказал Ордуханян.

Он добавил, что если мнение республиканцев изменится, администрация Байдена «вперед всех побежит вводить различные санкции» — лишь бы выступить против. Ордуханян считает позицию президента и его команды дома показателем их беспринципности и непрофессионализма.

Никаких ошибок Белый дом не осознал и налаживать отношения с Россией не собирается, заявил политолог. Решение вызвано именно внутриполитической ситуацией.

Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена не планирует вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». С таким решением не согласен конгресс и конкретно сенатор Тед Круз.

Газопровод будет готов к запуску в ближайшие дни. Об этом в ходе сессии на Российской энергетической неделе заявил вице-премьер РФ Александр Новак.