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Президенты США и Финляндии обсудили ситуацию на Украине

Президенты США и Финляндии Байден и Ниинистё обсудили ситуацию на Украине
01:53, 14 декабря 2021
Президенты США и Финляндии обсудили ситуацию на Украине Саули Ниинистё Фото: Markku Ulander/imago-images.de/Global Look Press
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Ситуация на Украине стала главной темой телефонного разговора президентов Финляндии и США Саули Ниинистё и Джо Байдена. Лидеры выступили за дипломатическое решение острого вопроса, сообщает канцелярия финского главы.

Главной темой разговора [с Байденом] стала тревожная ситуация на границах Украины. Президенты посчитали важным сотрудничество для поиска дипломатического выхода из напряжённой ситуации, — отмечается в сообщении.

Кроме того, Ниинистё пояснил Байдену основные принципы финской политики безопасности.

Президент Ниинистё сказал, что ценит то, что НАТО поддерживает политику открытых дверей. Кроме того, президент Ниинистё поделился своим мнением о духе Хельсинки (конференции ОБСЕ в 2025 году) с президентом Байденом, — добавила пресс-служба.

В её сообщении также подчёркивается, что 14 декабря Ниинистё проведёт телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что в отношениях с Россией самым главным является учитывать её интересы, заявил Саули Ниинистё. Также в российском руководстве не забывают уважительного отношения, добавил он. Финский президент вспомнил поговорку, которая, по его словам, «пришла из истории». Она гласит, что «казак берёт всё, что плохо лежит». В этой связи, считает Ниинистё, следует «быть твердыми в своей позиции».

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