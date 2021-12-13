Президенты США и Финляндии обсудили ситуацию на Украине

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Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что объёмов газа в подземных хранилищах достаточно, чтобы страна прошла отопительный период. При этом в эфире телеканала ICTV менеджер посетовал на проблему с запасами угля.

Сейчас у нас в хранилищах нормальный объём газа. Не должно быть проблем с прохождением зимы. Мы должны спокойно пройти зиму, чтобы всем потребителям на Украине хватило газа. Ситуация с углём...