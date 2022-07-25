Президент Казахстана Токаев совершил малый хадж в Мекке

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил малый хадж в Мекке. Об этом сообщила пресс-служба государства, передаёт РИА Новости. Там отметили, что в знак уважения политика впустили внутрь Каабы — мусульманской святыни в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети аль-Харам в Мекке.

Двадцать четвертого июля глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама — городе Мекке, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что глава Казахстана «был удостоен особой чести» — вошёл внутрь Каабы, которую открывают для иностранных гостей крайне редко.

Это стало свидетельством глубоко уважительного отношения руководства Саудовской Аравии к лидеру Казахстана, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с семьёй принял участие в обряде жертвоприношения. Действие происходило в родовом селе политика в праздник Курбан-байрам. Перед этим Кадыров совершил хадж в Мекку.