Президент Филиппин запретил жителям страны самостоятельно выбирать вакцину

Жителей Филиппин лишили возможности самостоятельно выбирать вакцину против коронавируса. Соответствующее распоряжение было получено от президента страны Родриго Дутерте, сообщает ТАСС.
Во время своего обращения к нации, которое транслировалось телеканалом PTV, политик заявил о том, что все доступные на текущий момент вакцины одинаковые и справляются со своей задачей. А вот ждать возможности привиться вакциной американского производства не стоит, отметил Дутерте.
Этого не произойдёт, <...> неважно, миллионер вы или кто-то ещё, вы не можете выбирать. Я не хочу, чтобы была история о том, что мы отдаём предпочтение тому или иному. В каком бы районе вы ни жили, <...> вы все одинаковые, я не позволю выбирать,— заявил президент.
Напомним, количество заразившихся коронавирусом на Филиппинах превысило 1,14 миллиона человек. 19,2 тысячи пациентов скончались. Сейчас в стране одобрено использование российского «Спутника V», вакцины компании Moderna, а также препаратов фирмы Pfizer, британско-шведской AstraZeneca, китайской Sinovac, индийской Bharat Biotech и Janssen.
Ранее сообщалось, что на Филиппинах имеющий сан священника молекулярный биолог Никанор Аустриако работает над дрожжевой вакциной против коронавируса. По словам учёного, преподающего в американском Провиденс-колледже параллельно биологию и теологию, его исследовательская группа работает над двумя версиями вакцины: одна предназначена против исходного штамма коронавируса, а вторая против бразильского и южноафриканского вариантов.