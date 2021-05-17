Президент Филиппин запретил жителям страны самостоятельно выбирать вакцину

https://static.news.ru/photo/d3fbd282-b7b3-11eb-91eb-96000091f725_660.jpg Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press

Жителей Филиппин лишили возможности самостоятельно выбирать вакцину против коронавируса. Соответствующее распоряжение было получено от президента страны Родриго Дутерте, сообщает ТАСС.

Во время своего обращения к нации, которое транслировалось телеканалом PTV, политик заявил о том, что все доступные на текущий момент вакцины одинаковые и справляются со своей задачей. А вот ждать возможности привиться вакциной американского производства не стоит, отметил Дутерте.

Этого не произойдёт, <...> неважно, миллионер вы или кто-то ещё, вы не можете выбирать. Я не хочу, чтобы была история о том, что мы отдаём предпочтение тому или иному. В каком бы районе вы ни жили, <...> вы все одинаковые, я не позволю выбирать, — заявил президент.

Напомним, количество заразившихся коронавирусом на Филиппинах превысило 1,14 миллиона человек. 19,2 тысячи пациентов скончались. Сейчас в стране одобрено использование российского «‎Спутника V», вакцины компании Moderna, а также препаратов фирмы Pfizer, британско-шведской AstraZeneca, китайской Sinovac, индийской Bharat Biotech и Janssen.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах имеющий сан священника молекулярный биолог Никанор Аустриако работает над дрожжевой вакциной против коронавируса. По словам учёного, преподающего в американском Провиденс-колледже параллельно биологию и теологию, его исследовательская группа работает над двумя версиями вакцины: одна предназначена против исходного штамма коронавируса, а вторая против бразильского и южноафриканского вариантов.