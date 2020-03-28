https://static.news.ru/photo/713f31dc-713e-11ea-8e5a-fa163e074e61_660.jpg Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: ru.president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал сограждан серьёзно отнестись к карантинным мерам, принимаемым в борьбе с коронавирусом. Глава государства пояснил, что ситуация в стране находится под полным контролем, благодаря принятым превентивным мерам.

Однако, находятся люди, которые ведут себя безответственно и подвергают риску окружающих.

Я считаю, что их нужно привлекать к ответственности. Мы стараемся понять сложности населения и помочь ему. Но и каждый человек должен быть ответственным. Лица старше 65-ти лет должны оставаться дома, и нельзя собираться больше 10-ти человек. Но все еще есть те, кто нарушают эти правила. Поэтому меры будут еще более ужесточены, — заявил Алиев на встрече с персоналом больницы «Новая клиника», которую открыли в субботу, 28 марта.

Специальный карантинный режим усиливается в Азербайджане с 29 марта, пишет «Интерфакс-Азербайджан». Страна одной из первых ввела ограничения на фоне коронавируса, закрыв школы, вузы, детсады. ВОЗ высоко оценила проводимую в республике работу.

Мы также выделили ВОЗ $5 млн для борьбы с коронавирусом. Это наш вклад в общую борьбу с проблемой, которой столкнулся мир, — добавил Алиев.

В рамках усиления ограничительных мер метро в Баку будет работать с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00. Ограничивается вход в парки, бульвары и другие места массового скопления людей. Приостанавливается работа общепита, рестораны и кафе могут обслуживать людей только на вынос. Все объекты торговли закрываются на время, за исключением супермаркетов, продуктовых магазинов и аптек.

Полностью прекращаются междугородние и межрайонные перевозки, движение разрешается только спецтранспорту. В пределах Баку, Сумгаита и Абшеронского района движение остаётся свободным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Азербайджана сообщил о ситуации с COVID-19. За сутки в стране умер один пациент.