Зеленский ответит на призыв Путина посетить Кремль

https://static.news.ru/photo/df2595c6-a3fe-11eb-a13a-96000091f725_660.jpg Юлия Мендель Фото: Iuliia Mendel/facebook.com

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пообещала непременный ответ Владимира Зеленского на приглашение посетить Москву, сообщает агентство «Укринформ».

Реакция главы государства обязательно будет, — заявила она.

О возможности обсудить отношения России и Украины в Кремле ранее заявил президент РФ Владимир Путин. На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он указал, что примет Зеленского «в любое удобное время».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Он предложил встретиться в любом месте на территории Донбасса, «где идёт война».