Зеленский ответит на призыв Путина посетить Кремль

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пообещала непременный ответ Владимира Зеленского на приглашение посетить Москву, сообщает агентство «Укринформ».
Реакция главы государства обязательно будет, — заявила она.
О возможности обсудить отношения России и Украины в Кремле ранее заявил президент РФ Владимир Путин. На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он указал, что примет Зеленского «в любое удобное время».
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Он предложил встретиться в любом месте на территории Донбасса, «где идёт война».
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