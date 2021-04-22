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Зеленский ответит на призыв Путина посетить Кремль

09:36, 23 апреля 2021
Юлия Мендель Юлия Мендель Фото: Iuliia Mendel/facebook.com

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пообещала непременный ответ Владимира Зеленского на приглашение посетить Москву, сообщает агентство «Укринформ».

Реакция главы государства обязательно будет, — заявила она.

О возможности обсудить отношения России и Украины в Кремле ранее заявил президент РФ Владимир Путин. На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он указал, что примет Зеленского «в любое удобное время».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Он предложил встретиться в любом месте на территории Донбасса, «где идёт война».

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