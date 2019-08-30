https://static.news.ru/photo/f2704cfe-cb18-11e9-b32f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: Олексій Гончарук/facebook.com

Киев намерен добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в страны Европы. Для этого украинским властям «нужно хорошо поработать», заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Он сообщил, что в рамках подготовки к трёхсторонним переговорам правительство формирует позицию украинской стороны.

Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта по транзиту. Для этого нужно хорошо поработать, — цитирует Гончарука « Интерфакс-Украина ».

Он подчеркнул, что комментировать ситуацию публично пока не хочет.

Ранее Еврокомиссия предложила России и Украине заключить контракт по транзиту газа сроком на 10 лет с начала 2020 года. Эта инициатива станет главной темой трёхсторонних министерских переговоров, которые замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович намерен провести 16 сентября.

News.ru писал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк заявил, что переговорную группу по продлению транзита российского газа через территорию Украины планируется создать после формирования нового кабинета министров. Кабмин был сформирован 29 августа.