Премьер Новой Зеландии смогла сохранить невозмутимость при землетрясении

https://static.news.ru/photo/e46cbb34-9e5c-11ea-a598-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Новой Зеландии во время выступления премьер-министра Джасинды Ардерн в прямом эфире на ТВ. Политик смогла сохранить спокойствие и выглядела невозмутимо.

В момент подземных толчков премьер находилась в Улее — одном из зданий парламентского комплекса в столице страны Веллингтоне.

У нас тут небольшое землетрясение, Райан. Неплохая встряска здесь. Если ты видишь, вещи позади меня движутся, — сказала Ардерн Райану Бриджу.

Jacinda Ardern there just casually banging on with her interview during a 5.8 magnitude earthquake. Extremely Jacinda Ardern. pic.twitter.com/sKv6Gu66oz — Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) May 25, 2020

Ведущий уточнил, может ли она продолжить интервью, на что премьер ответила утвердительно.

Позднее в ходе пресс-конференции Ардерн заверила, что в результате подземных толчков никто не пострадал, ущерба зафиксировано не было. Тряска продолжалась более 30 секунд и вызвала панику среди людей. Некоторые жители стали прятаться под столы в офисах и домах, чтобы укрыться, передаёт Reuters.

В Румынии 24 мая произошло землетрясение магнитудой 4,2. Очаг залегал на глубине 138 км, а эпицентр подземных толчков находился в сейсмической зоне Вранча в уезде Бузэу, писал NEWS.ru.