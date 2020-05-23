Мир

Премьер Новой Зеландии смогла сохранить невозмутимость при землетрясении

10:44, 25 мая 2020
Фото: XinHua/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Новой Зеландии во время выступления премьер-министра Джасинды Ардерн в прямом эфире на ТВ. Политик смогла сохранить спокойствие и выглядела невозмутимо.

В момент подземных толчков премьер находилась в Улее — одном из зданий парламентского комплекса в столице страны Веллингтоне.

У нас тут небольшое землетрясение, Райан. Неплохая встряска здесь. Если ты видишь, вещи позади меня движутся, — сказала Ардерн Райану Бриджу.

Ведущий уточнил, может ли она продолжить интервью, на что премьер ответила утвердительно.

Позднее в ходе пресс-конференции Ардерн заверила, что в результате подземных толчков никто не пострадал, ущерба зафиксировано не было. Тряска продолжалась более 30 секунд и вызвала панику среди людей. Некоторые жители стали прятаться под столы в офисах и домах, чтобы укрыться, передаёт Reuters.

В Румынии 24 мая произошло землетрясение магнитудой 4,2. Очаг залегал на глубине 138 км, а эпицентр подземных толчков находился в сейсмической зоне Вранча в уезде Бузэу, писал NEWS.ru.

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