Премьер Новой Зеландии смогла сохранить невозмутимость при землетрясении

Ведущий уточнил, может ли она продолжить интервью, на что премьер ответила утвердительно.
Позднее в ходе пресс-конференции Ардерн заверила, что в результате подземных толчков никто не пострадал, ущерба зафиксировано не было. Тряска продолжалась более 30 секунд и вызвала панику среди людей. Некоторые жители стали прятаться под столы в офисах и домах, чтобы укрыться, передаёт Reuters.
В Румынии 24 мая произошло землетрясение магнитудой 4,2. Очаг залегал на глубине 138 км, а эпицентр подземных толчков находился в сейсмической зоне Вранча в уезде Бузэу, писал NEWS.ru.