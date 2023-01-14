Премьер Молдавии выразила возмущение после падения фрагмента ракеты Премьер Молдавии Гаврилица выразила возмущение после падения фрагмента ракеты в республике

Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила возмущение в связи с ударами по территории Украины и падением в пределах республики фрагмента ракеты. Она также выразила поддержку украинскому народу. Заявление Гаврилицы опубликовано на ее странице в социальной сети Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Республики Молдова в связи с повторным нарушением воздушного пространства страны и падением обломков ракеты в окрестностях города Ларга, — написала Гаврилица.

Это был третий случай с момента начала спецоперации на Украине, когда на территории республики произошло падение ракеты или ее фрагментов. Данные об их принадлежности власти страны не раскрывают.

Инцидент произошел в субботу, 14 января, когда стало известно, что в граничащем с Украиной Бричанском районе Молдавии на севере страны обнаружены обломки ракеты. Части снаряда упали в коммуне Ларга, на место инцидента выехали оперативные службы.

В этот день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Николаевской и Одесской областях. Глава Одесской облгосадминистрации сообщил о работе ПВО в регионе, системы также запустили на территории Винницкой области. Согласно информации украинских СМИ, над Николаевской областью пролетело шесть ракет, одна из которых была сбита над Очаковом. Утром украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области.