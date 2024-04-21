Премьер Канады и президент Польши обсудили поддержку Украины

Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джастин Трюдо

Во время встречи на базе Эскимальт в Канаде 20 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда обсудили поддержку Украины, сообщает пресс-служба правительства североамериканской страны. Оба подтвердили поддержку дипломатических усилий украинского лидера Владимира Зеленского, в частности его «формулы мира».

Оба политика отметили свою приверженность укреплению трансатлантической безопасности, обсудили подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне. Кроме того, Трюдо и Дуда обменялись мнениями о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

Они также обсудили потенциальный вклад Канады в энергетическую безопасность Польши, в том числе, посредством сотрудничества и торговли в ядерном и водородном секторах, — сообщили в канадском правительстве.

Премьер и президент также подчеркнули прочные связи между двумя странами и договорились поддерживать регулярные контакты по этим и другим общим приоритетам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о возможности переговоров между Москвой и Киевом, заявлял, что никакой веры Украине больше нет. Он также отметил, что РФ никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в первых раундах переговоров по Украине Россия принимала разные предложения и выражала готовность пойти на компромиссы. Однако, по его словам, Киев отверг это и не сдержал своих обещаний.