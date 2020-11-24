Премьер Израиля и кронпринц ОАЭ номинированы на Нобелевскую премию мира

https://static.news.ru/photo/9a35b9fc-2e6d-11eb-93f3-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: facebook.com/Netanyahu

Член британской палаты лордов Уильям Дэвид Тримбл номинировал на Нобелевскую премию мира премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и наследного принца ОАЭ Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна.

Политики выдвинуты на премию за заключение мирного соглашения между арабскими странами и Израилем. О номинации стало известно во вторник. Тримбл в 1998 году был лауреатом на Нобелевскую премию за усилия в решении конфликта в Северной Ирландии. Поэтому велика вероятность, что Нобелевский комитет рассмотрит номинацию, сообщает издание Jerusalem Post.

Если премию вручат Нетаньяху, тогда он станет четвёртым гражданином Израиля, когда-либо получившим её с 1901 года.

В сентября 2020 года в Вашингтоне было подписано соглашение между Израилем, ОАЭ и Бахрейном о нормализации отношений. До этого времени среди арабских стран только Египет в 1979 году и Иордания в 1994-м установили дипломатические отношения с Израилем.

Как писал NEWS.ru, ранее на Нобелевскую премию был выдвинут президент России Владимир Путин. Также профессор Университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев сообщил, что оппозиционер Алексей Навальный выдвинут номинантом на премию.