Доктор из Сан-Марино: кто номинировал Путина на Нобелевскую премию

Президента РФ Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2021 году. Заявку отправил Сергей Комков — бывший школьный учитель и чиновник, позднее известный как автор нескольких книг и редактор газеты «Президент». Несмотря на то что все думы этого человека, судя по его деятельности, заняты судьбами России и её «особого пути», в последнее время он, по собственному признанию, проживал в Чехии. NEWS.ru выяснил, что из себя представляет этот человек и чем он известен.

С любовью к России из Чехии

На сайте газеты «Президент» 9 сентября появилось сообщение о том, что её главный редактор Сергей Комков, позиционирующий себя как «академик и профессор ряда международных академий», направил обращение о номинировании Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. «Известия» уточняют , что главе российского государства высокая награда якобы полагается за «оказание гуманитарной помощи 27 странам в борьбе с коронавирусом и внесение поправки о Боге в Конституцию России».

В публикации «Президента» утверждается, что с аналогичной петицией Комков выступал уже неоднократно и ранее делал это в 2013 году, когда жил в Чехии, «но очень много писал о проблемах социальной, культурной и образовательной сфер России» и являлся одним из лидеров некоего «Международного славянского движения». Что из себя представляет последнее, неизвестно. По соответствующему запросу поисковики дают ссылку на ультраправый сайт некоего «Постоянно действующего совещания национально-патриотических сил России». На нём есть упоминание про Комкова как про «директора Русского дома в Марианских Лазнях (Чехия)».

Сам Сергей Комков пишет на страницах собственного издания, что «на протяжении семи лет проводил в Карловарском крае Чешской Республики международные педагогические конференции». В 2014 году россиянин также номинировал на Нобелевскую премию мира президента Чехии Милоша Земана. Последний известен своей консервативной и мигрантофобской политикой, а также дружбой с Кремлём и правыми «евроскептиками».

О Сергее Комкове известно, что он родился в 1952 году. В 1969 году поступил в Московский авиационный институт, на втором курсе попытался перевестись на исторический факультет Московского государственного педагогического института, но в результате оказался в армии, по возвращении из которой с 1973 года работал учителем истории в московской средней школе № 709 и доучивался на вечернем отделении вуза. В 1980 году стал директором столичной школы № 1160. Через шесть лет Комкова направили в Югославию, где он возглавлял школу-интернат при посольстве СССР. В 1989–1991 годах работал в московском городском комитете по образованию.

В постсоветское время Комков занимал множество должностей в различных фондах и структурах образовательной и околонаучной направленности. Так с 1991 года он имеет отношение к Всероссийскому фонду образования, который возглавил в 1993-м. По данным единого государственного реестра юридических лиц данная организация ликвидирована по решению суда 23 января 2007 года.

Сергей Комков Сергей Комков/facebook.com

Также он являлся вице-президентом зарегистрированного в Москве международного союза общественных объединений «Международная академия духовного единства народов мира». Примечательно, что одним из учредителей данной структуры является Союз моряков-подводников ВМФ России, а возглавляет её космонавт Владимир Ковалёнок. Чем занимается эта «академия», неизвестно, сайта в Интернете она не имеет. Другая похожая структура, к которой некогда имел отношение Комков как её учредитель, — это действовавшая с 2008-го по 2013 год «Общественная академия духовного единства и сотрудничества народов мира».

Ещё Комков числился ректором негосударственного образовательного учреждения «Русский университет национального образования», закрытого в 2016 году. Одним из учредителей этого вуза являлся депутат Госдумы IV созыва Александр Крутов, известный тем, что в 2012 году он входил в оргкомитет партии «Самодержавная Россия». С бывшим парламентарием-монархистом Сергея Комкова также объединяет участие в работе редакции газеты «Президент» и журнала «Русский дом» (и одноимённой общественной организации, где экс-депутат значится председателем).

«Решительно всё, кроме науки»

Как отмечает публицист Олег Торбасов, около 10–15 лет назад Сергей Комков имел отношение к движению «Образование для всех». По словам собеседника редакции, несмотря на прогрессивное название, в этой организации окопались сторонники клерикализации средней школы. Фактически, по его мнению, организация была «площадкой откровенно ретроградской пропаганды, не имеющей с заявленными целями движения ничего общего». Сам же Комков, как отмечал Торбасов, является членом-корреспондентом Российской академии естественных наук, которая, по его убеждению, «не имеет отношения к науке». В РАЕН, например, присутствуют сторонники лженаучных «торсионики» и «волновой генетики», которые «не предъявили научной общественности никаких доказательств своих туманно формулируемых утверждений».

Скандально, помимо прочего, то, что эта тусовка — откровенные оккультисты, а христианство и РПЦ, в частности, жёстко отвергают оккультизм. Так что завзятым пропагандистам православия должно было бы быть неудобно пропагандировать лжеучёных-оккультистов. Но их это не смущает. Пропагандируют. Пропагандируют решительно всё, кроме науки — от имени движения в защиту образования, — критиковал Торбасов «Образование для всех».

Структура под таким названием существует и поныне, но не как движение, а как автономная некоммерческая организация, в которой Комков выступает одним из учредителей. На сайте «Образование для всех» он позиционируется как «организатор некоммерческих и коммерческих курсов».

Помимо РАЕН, Комков имеет отношение и к другим академиям, в том числе зарубежным. Например, он называет себя членом Европейской академии информатизации (Бельгия) и Международной академии наук Сан-Марино.

Мне докторские степени присваивали в Бельгии и Германии. Люди, которые присваивали мне докторские степени, — это известные учёные, среди которых есть нобелевские лауреаты, которые имеют очень большой авторитет в Европе, — рассказывал Комков о себе.

Тогда же он заявил, что получил степень доктора права в Восточно-Европейском отделении Международной академии наук Сан-Марино, где он защищал диссертацию по правовым основам системы образования. (По данным портала аспирантов и докторантов «PhD в России», Восточно-Европейское отделение Международной академии наук Сан-Марино зарегистрировано 25 сентября 2002 года в Москве).

Про академию Сан-Марино Комков говорил, когда его критиковали за низкое качество культурологической экспертизы ток-шоу на канале НТВ в 2011 году, когда банкир Александр Лебедев подрался с миллионером Сергеем Полонским. Инцидент в эфире закончился заведением уголовного дела и приговором к 130 часам общественных работ.

Этот субъект выступал против меня в суде в качестве главного «эксперта» со стороны обвинения, и лгал под присягой, утверждая, что конфликт с Полонским в студии НТВ — это злонамеренная диверсия с моей стороны, призванная опорочить наше отчество на международной арене. Его задачей было обосновать «политическую ненависть», на основе которой я совершил свой «хулиганский поступок», — вспоминал потом Лебедев.

В 2019 году Сергей Комков активно выступал против закрытия экспериментального лицея-интерната Михаила Щетинина в селе Текос Краснодарского края. Об этом главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков рассказал Владимиру Путину во время одной из прямых линий. Занятия там проходили по специальной программе, к тому же детям не давали пользоваться компьютерами, ограничивались их телефонные разговоры с родителями, а также запрещалось употребление в пищу мяса. Обучающиеся не получали оценок и изучали предметы с точки зрения славянской мифологии. Примечательно, что на защиту школы вместе со сторонником Путина Сергеем Комковым встали критически относящиеся к действиям российских властей СМИ ( «Радио свобода» и «Новая газета» ), а «пропрезидентские» издания ( «Известия» , ФАН и «Комсомольская правда» ), напротив, писали о многочисленных нарушениях в Интернате, бунтах и даже возможных случаях домогательств и педофилии. На страницах газеты Сергея Комкова, несмотря на заявленную лоялистскую позицию, есть весьма критические публикации относительно «выборов без выбора» и нарушениях прав граждан чиновниками. При этом значительная часть материалов посвящена событиям на Кубани, где располагался закрытый интернат. В региональных СМИ большой резонанс вызвала история о «бомжах-ветеранах», которые по словам Комкова, живут в сочинских трущобах.

В биографиях Комков упоминается как доктор педагогических, философских наук и доктор права. Однако на сайте Электронной библиотеки диссертаций (онлайн-проект Российской государственной библиотеки (РГБ), куда в обязательном порядке рассылаются работы соискателей ВАКовских учёных степеней) нет ни одного автореферата или диссертации по запросу «Комков Сергей Константинович».

Это означает, что персонаж, возможно, не защищался в аккредитованных диссертационных советах и не аттестовался в государственной системе Высшей аттестационной комиссии, — пишет сайт «PhD в России».

В РГБ изданию удалось найти только публицистические издания Комкова, среди которых: «Стерва; Рыжики на погосте», «Тихая заводь — Охотный ряд, дом 1; Тень Большого Брата», «Кремлюди, или Спецоперация "Кремлевский Сурок"», «От третьего лица: зап. довер. лица Президента России», «Год Сурка» и другие.