https://static.news.ru/photo/907450ce-22fa-11ea-9229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xu/Global Look Press

Австралийский премьер-министр подвергся критике из-за того, что улетел отдыхать с семьёй, в то время как в стране бушуют лесные пожары. Скотт Моррисон извинился за то, что уехал на Гавайи, и сообщил, что прервёт поездку и вернётся на родину раньше запланированного срока. Как ожидается, в Австралию политик прибудет не 23 декабря, а 21-го.

Я глубоко сожалею о каком-либо оскорблении, причинённом моим семейным отпуском любому из многих австралийцев, пострадавших от страшных лесных пожаров, — цитирует The Guardian заявление премьера.

#NSWbushfires crisis brings out the best & worst in people



Prime Minister Scott Morrison holidaying in Hawaii, posing for selfies with tourists at a Honolulu beach



Opposition Leader Anthony Albanese is out buying some supplies, then bring them to exhausted firefighters #AusPol pic.twitter.com/0kGPWWuo9p — Mark (@WorldOfMarkyD) December 19, 2019

Моррисон подчеркнул, что регулярно получает информацию о лесных пожарах, из-за которых на территории штата Новый Южный Уэльс был введён режим чрезвычайной ситуации, а также о состоянии здоровья людей, пострадавших при извержении вулкана в Новой Зеландии.

Политик также выразил соболезнования близким двух пожарных из числа добровольцев, которые погибли 19 декабря, когда их грузовик врезался в дерево и съехал с дороги.

Пожары привели к угрожающему повышению уровня загрязнения воздуха в Австралии, писал NEWS.ru.