Предложения для РФ по зерновой сделке могут обсудить на следующей неделе

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Детали новых предложений для России по зерновой сделке могут обсудить в ООН на следующей неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Предполагается, что обсуждение пройдет в рамках недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Она пройдет в период с 19 по 26 сентября, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Также ожидается участие генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция и ООН совместно разработали ряд новых предложений для российской стороны. Их обсудят на встречах генсека ООН с господином президентом [Турции Эрдоганом] и главой российской делегации, главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым, — утверждает источник.

Предполагается, что новые предложения по зерновой сделке связаны со страхованием судов, а также оплатой российского экспорта. Дипломаты отмечают, что переговоры по данному вопросу порой идут «очень сложно», однако обсуждение продолжается. Россия донесла до Евросоюза, что она не может в одиночку работать над восстановлением зернового коридора, ей нужны гарантии и выполнение обещаний.

Как сообщалось ранее, турецкая сторона планирует завершить разработку новых предложений по возобновлению черноморской зерновой инициативы в ближайшее время. Окончательное решение по этому вопросу будет принято после переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.