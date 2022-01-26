Правительство Италии попросило отменить видеовстречу Путина с бизнесменами

Правительство Италии обратилось к Итало-Российской торговой палате (CCIR) с целью отменить предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина с руководством ведущих итальянских компаний на фоне роста напряжённости вокруг Украины, об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на собственные источники.

В правительстве Италии призывали предпринимателей отменить видеоконференцию или хотя бы отменить участие в ней руководителей тех компаний, у которых в акционерах есть итальянское государство. В конечном счёте руководители компаний Eni и Snam отказались участвовать в конференции, — сообщает итальянское издание.

25 января пресс-служба президента РФ сообщила о встрече российского лидера с руководителями итальянских компаний. Само мероприятие должно состояться по предложению главы Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани. Как отмечается, итальянская сторона не отправляла запросы на отказ от проведения онлайн-встречи.

Ожидается, что в конференции примут участие гендиректор компании Enel Франческо Стараче, председатель правления страховой компании Assicurazioni Generali Габриэле Галатери ди Дженола, исполнительный директор Pirelli Марко Трончетти Провера и руководитель банковской группы UniCredit Андреа Орчела.

Популярность Путина в Италии выросла после новогоднего спецвыпуска российского шоу «Вечерний Ургант» — «Чао, 2021!», который сняли в стиле итальянских вечеринок 1980-х годов. Завершением программы был ролик с поздравлением цифрового клона президента на итальянском языке.