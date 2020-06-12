Правительство Боливии требует возобновления дел против Моралеса

https://static.news.ru/photo/4a72e9a6-ad41-11ea-b1aa-fa163e074e61_660.jpg Эво Моралес Фото: Paula Acunzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Переходное правительство Боливии обещает принять правовые меры 15 июня в случае, если судебная власть не рассмотрит дела против экс-президента многонационального государства Эво Моралеса.

Об этом заявил министр юстиции страны Альваро Коимбра, который ранее вместе с другими представителями власти подал 60 апелляций в прокуратуру, требуя возобновляется процессов против бывшего правительства, передаёт РИА Новости.

Если не будет реализован на институциональном уровне выход или решение, чтобы люди могли получить доступ к правосудию, мы примем необходимые меры и, будьте уверены, что в понедельник мы примем правовые действия, чтобы суды открыли свои двери, — заявил министр.

Не уточняется, о каких именно мерах говорит Коимбра. В связи с пандемией коронавируса и введёнными ограничениями на работу общественных организаций с марта 2020 года суды страны рассматривают только срочные дела, в рамках расследования которых задержаны люди. Правительство обратилось к Верховному суду Боливии с просьбой дать распоряжение о возобновлении судебной деятельности в государстве, невзирая на эпидемиологическую ситуацию.

Как писал NEWS.ru ранее, парламент Боливии издал указ о выборе президента до 3 августа. Он отклонил замечания и. о. президента страны Жанин Аньес к закону о проведении выборов лидера государства до 3 августа и промульгировал его.