Правда в силе: Китай переходит на сторону талибов

Китай близок к окончательному оформлению своей стратегии по Афганистану. Пекин подозревают в готовности не только сотрудничать с движением «Талибан» (запрещено в РФ) в рамках инфраструктурных проектов, но и одобрить его возможный приход к власти. То, что талибы хотят единолично контролировать страну, доказывает их резкая активизация в ряде провинций. Ужесточение китайской стратегии неизбежно приведёт к обострению обстановки, считают эксперты.

На сдвиги в китайской стратегии в разговоре с FT указали неназванные официальные лица из США, КНР, Индии и Афганистана.

Китай по просьбе Пакистана поддержит талибов, — цитирует издание одного из своих высокопоставленных собеседников.

Пекин сохраняет тесные связи с Исламабадом, в то время как пакистанская сторона, в свою очередь, считается одним из наиболее влиятельных иностранных покровителей боевиков из «Талибана». По распространённому мнению, именно сосед Афганистана предоставляет членам движения и финансы, и территорию для укрытия.

Региональный источник FT обращает внимание на то, что КНР, вполне вероятно, планирует «финансировать восстановление Афганистана через „Талибан“ и через Пакистан». О том, какая роль в китайской стратегии отводится официальному Кабулу, собеседники британского издания не говорят.

Впрочем, сотрудничеству между талибами и Китаем мешают продолжающиеся контакты группировки с уйгурскими радикалами, представляющими опасность для КНР. Свыше трёх тысяч членов Исламского движения Восточного Туркестана (запрещено в России), по данным ООН, базируются в тех афганских районах, которые граничат с Китаем. В обмен на поддержку Пекин может потребовать от талибов сдать своих «партнёров».

Инвестиции в обмен на мир

Пекин не раз принимал у себя членов политического офиса «Талибана» и декларировал готовность усадить стороны вооружённого конфликта за стол переговоров. По некоторым данным, стимулировать сговорчивость боевиков китайская сторона была готова и финансово. Британская пресса со ссылкой на племенных лидеров в Пакистане даже сообщала , что китайские официальные лица открыто предлагали движению «Талибан» свои инвестиции в инфраструктуру подконтрольных ему территорий. Взамен они просили помощи в стабилизации ситуации. Для начала Китай якобы предлагал инвестировать в дороги, но в будущем не исключал своего участия в производстве электроэнергии, а также в транспортировке сырья из Центральной Азии.

В разговоре с NEWS.ru директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар указал, что описанный Financial Times сдвиг в китайской стратегии чреват эскалацией в регионе. Эксперт считает, что Пекин вряд ли решится на подобное.

Я пока не вижу признаков дисбаланса в политике Китая. Пекин действует крайне осторожно. Вряд ли на данном этапе развития ситуации он предпримет шаги, которые привели бы к росту регионального соперничества и большей эскалации ситуации в Афганистане. Омар Нессар директор Центра изучения современного Афганистана директор Центра изучения современного Афганистана

Эксперт признал, что в отношениях между Пекином и Кабулом были кризисные явления. В частности, самым громким стал прошлогодний эпизод с задержанием Национальным директоратом госбезопасности Афганистана десяти китайских граждан в Кабуле по подозрению в шпионаже и террористической деятельности. Администрация афганского лидера Ашрафа Гани даже хотела добиться от Пекина официальных извинений, но в итоге все предполагаемые шпионы отправились чартерным рейсом на родину.

По словам Нессара, тогда официальный Кабул, похоже, решил замять громкое дело и не стал превращать его в международный скандал.

Граница под талибами

Афганская правительственная армия ведёт ожесточённые бои в ряде провинций, в том числе на севере — у границы с Таджикистаном. Минобороны Исламской Республики отчиталось 6 июля, что войскам удалось за последние сутки ликвидировать 261 боевика.

JALIL REZAYEE/EPA/ТАСС

Комментируя обстановку, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что развёрнутая в Таджикистане российская военная база имеет всё необходимое для экстренной поддержки Душанбе. За последние две недели афганские войска несколько раз пересекали таджикскую границу, чтобы избежать больших потерь. Это породило опасения, что боевики могут попытаться прорваться к соседям.

Всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Северном Афганистане. Мы так понимаем, что там достаточно напряжённая обстановка, поскольку, по некоторым данным, 70% границы контролируется движением «Талибан», — обратил внимание Руденко.

Российский дипломат заметил: если от РФ «потребуются дополнительные усилия, то они будут предприняты». Не исключено, что речь идёт о переброске дополнительного контингента для поддержки таджикской стороны.

Контрмеры тем временем пытается предпринять и официальный Кабул. В частности, президент Афганистана Ашраф Гани распорядился сменить военное руководство республики из-за поражений армии в ряде провинций. Так, вооружённые силы возглавил генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, а и. о. министра обороны стал генерал Бисмилла Мохаммади.