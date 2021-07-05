Переходят границы: натиск талибов нервирует Россию и США

Кремль заявил, что обстановка в Афганистане является предметом «повышенной обеспокоенности», однако планов вводить туда военный контингент нет. Движение «Талибан» (запрещено в РФ) накануне сделало серьёзный рывок в захвате территорий на севере: около тысячи военнослужащих афганских сил безопасности были вынуждены отступить на территорию соседнего Таджикистана. Ситуация вынуждает заинтересованных международных игроков менять планы: США обдумывают формат проведения ограниченных операций на афганской арене.

JALIL REZAYEE/EPA/ТАСС

Об обеспокоенности российских властей заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После выхода американцев и их союзников из Афганистана развитие обстановки в этой стране является предметом нашей повышенной обеспокоенности. Мы очень внимательно наблюдаем и констатируем, что, к сожалению, происходит дестабилизация, — пояснил он.

Однако дискуссий с Кабулом об отправке российских сил нет, уточнил представитель Владимира Путина.

Впрочем, Москве приходится адаптироваться к новым реалиям в сфере безопасности: российская дипмиссия в Мазари-Шарифе временно свернула свою работу. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Ситуация подвижная, афганские силовики, как говорится, сдали слишком много уездов. Естественно, это вызывает нервозность, — объяснил дипломат.

Впрочем, Кабулов уверил, что Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжат в плановом режиме поддерживать Таджикистан в том, что касается обеспечения безопасности границы.

Засилье пакистанцев

Минобороны Афганистана отчиталось, что за минувшие сутки военным удалось ликвидировать 244 боевика. Бои продолжаются в провинциях Лагман, Пактика, Кандагар, Забуль, Бадгис, Фарах, Гильменд и Каписа. Несмотря на потерю ряда уездов, афганские национальные силы обороны и безопасности (АНСОБ) уверяют, что готовы отразить полномасштабное наступление и вернуть потерянные локации. Глава Корпуса сил специальных операций АНСОБ генерал-майор Хибатулла Ализай сообщил, что военные смогли создать «пояса безопасности» вокруг крупных населённых пунктов, вдоль стратегических автодорог и пограничных точек. Интересно, что успех боевиков в АНСОБ объясняют засильем в рядах «Талибана» граждан Пакистана.

Среди талибов всё меньше афганцев, — пояснил Ализай. — В последнее время попадается больше талибов из числа пакистанцев, пенджабцев, у многих пакистанские удостоверения личности.

Это отражается на ситуации в северных районах Афганистана. Пресс-центр погранвойск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана сообщил 5 июля, что свыше тысячи афганских военных пересекли афгано-таджикскую границу «в целях сохранения жизней личного состава». В Душанбе исходят из принципов добрососедства и поэтому нередко разрешают афганским войскам переходить рубеж, чтобы избежать человеческих потерь. Но частота таких случаев заставляет переживать за судьбу Кабула.

Колебания Запада

Вывод американского контингента продолжается в плановом режиме: на минувшей неделе США покинули основную базу — аэродром Баграм. Но в связи с натиском талибов в администрации президента Джо Байдена обдумывают то, как можно сохранить рычаги влияния на обстановку. В выходные телеканал ABC опубликовал полную версию интервью с командующим войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенантом Остином Скоттом Миллером, в котором он говорит, что игнорировать исходящие из Исламской Республики угрозы на фоне вывода иностранных войск нельзя. По его словам, там может повториться то же, что и в Ираке, когда группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) усилила свои позиции.

Я бы не хотел, чтобы мы отворачивались, — сказал военачальник.

Но пересмотреть решение с контингентом Вашингтон, судя по всему, уже не может себе позволить. В настоящее время Совет национальной безопасности США изучает то, стоит ли сохранять полномочия ЦРУ и Пентагона, чтобы те могли вмешиваться в боевые действия после вывода войск. В частности, исполнительную власть волнует определение афганской территории как «зоны боевых действий». Формулировка влияет на то, насколько легко администрация Байдена сможет санкционировать удары дронами и проведение специальных операций против талибов и других радикальных элементов — в случае необходимости.

Liu Jie/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

США, впрочем, не единственные представители НАТО, которые сомневаются в том, что стоит полностью отказываться от военных обязательств перед Кабулом. Соответствующие колебания наблюдаются и у Великобритании, но по поводу военного персонала. В частности, местная пресса сообщила , что в Лондоне обдумывали вариант с сохранением в Исламской Республике небольшой группы спецназа, чтобы заниматься подготовкой местных сил безопасности.

Однако, похоже, любая опция не придётся по вкусу талибам, которые решили навести свой порядок в стране из-за безусловной готовности западных игроков сдать позиции.