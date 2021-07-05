Песков: Россия не планирует вводить войска в Афганистан

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Россия не планирует вводить войска в Афганистан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что Москва не обсуждает данный вопрос с Кабулом.

Никаких обсуждений на этот счёт не ведётся, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее МИД Афганистана приветствовал заявление Министерства иностранных дел России о необходимости урегулирования ситуации в Афганистане при помощи конструктивных переговоров. В ведомстве отметили, что Кабул всегда выступал за мирное урегулирование конфликта. При этом боевики движения «Талибан» (запрещено в России) стали совершать больше нападений на фоне вывода войск США и коалиции из страны. Таким образом, талибы занимаются эскалацией конфликта.

Также в МИД Афганистана призвали к созданию международного комитета для наблюдения за выполнением резолюции 2513 Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН).