Песков: Россия не планирует вводить войска в Афганистан
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
12:28, 05 июля 2021
Дмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия не планирует вводить войска в Афганистан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что Москва не обсуждает данный вопрос с Кабулом.
Никаких обсуждений на этот счёт не ведётся, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Ранее МИД Афганистана приветствовал заявление Министерства иностранных дел России о необходимости урегулирования ситуации в Афганистане при помощи конструктивных переговоров. В ведомстве отметили, что Кабул всегда выступал за мирное урегулирование конфликта. При этом боевики движения «Талибан» (запрещено в России) стали совершать больше нападений на фоне вывода войск США и коалиции из страны. Таким образом, талибы занимаются эскалацией конфликта.
Также в МИД Афганистана призвали к созданию международного комитета для наблюдения за выполнением резолюции 2513 Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН).