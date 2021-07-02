Эксперты: военный переворот в Афганистане становится всё реальнее

Военный переворот в Афганистане становится всё реальнее. Об этом пишут «Новые известия» со ссылкой на аналитиков Telegram-канала «Бойлерная».

Как отмечают эксперты, исламистское движение «Талибан» (запрещено в России) уже подбирается к столице Афганистана Кабулу.

По их мнению, талибы, похоже, намерены брать центральные города страны сразу после того, как США выведут из страны свои войска. В настоящее время они всё активнее совершают вылазки, а афганские войска без поддержки американцев сопротивляться не способны.

Аналитик Анатолий Несмиян уверен в том, что США делает это намеренно. По его словам, к моменту ухода иностранных войск 1 сентября под контролем правительства останется только Кабул или даже его часть.

Ни малейших иллюзий относительно дееспособности кабульских властей и боеспособности афганской армии никто не питает (а ещё ко всему вдобавок афганские военные чуть ли ни каждый день то сдаются талибам, то банально разбегаются), то вообще-то, это такая непрямая форма обеспечения «Талибана» не самым современным, но вполне рабочим оружием в весьма приличных количествах, — отметил он.

Несмиян считает, что США не нужен мир в Афганистане, они заинтересованы в том, чтобы после их ухода «Талибан» развернул экспансию.

Ранее директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко оценил возможность вторжения «Талибана» в РФ.

Накануне военные США уже покинули крупнейшую американскую авиабазу на территории Афганистана. Она расположена на территории города Баграм. Объект передали властям Афганистана. О состоянии базы не сообщается.