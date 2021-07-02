Политолог оценил вероятность вторжения талибов в Россию

Движение «Талибан» (запрещено в России) наращивает темпы наступления в Афганистане. Под его контроль уже перешли некоторые районы страны. Директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко в беседе с NEWS.ru оценил возможность вторжения «Талибана» в РФ.

По его словам, не стоит говорить о том, что «Талибан» стремительно овладевает территориями Афганистана. Наступление талибов на северных границах страны было неожиданным, но оно не стало проблемным, поскольку несколько десятков уездов уже отбиты. У талибов не получается взять контроль над территориями Афганистана, так как афганская армия адекватно реагирует на наступления. Поэтому неверно утверждать, что «Талибан» захватывает афганские регионы, считает эксперт.

Также Серенко прокомментировал слухи о том, что американские военные ушли из Афганистана, чтобы накалить обстановку у границ с Россией. Он считает эту версию фантастической, так как от Афганистана до границы России достаточно далеко.

Есть страны, которые напрямую граничат с Афганистаном – это Иран, Пакистан, Китай. Если уж рассуждать об угрозах, то, наверное, стоит говорить об этих государствах. С точки зрения угроз России я сомневаюсь, — подчеркнул Серенко.

Ранее сообщалось, что военные США покинули крупнейшую американскую авиабазу на территории Афганистана. Она расположена на территории города Баграм. Объект уже передали властям Афганистана. О состоянии базы не сообщается.