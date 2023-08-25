Позор Эстонии: что за скандал с премьером Каллас, при чем тут РФ и Украина

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кая Каллас

Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик принял решение продать акции транспортной компании Stark Logistics, которая ведет бизнес с Россией. Почему супруг политика принял такое решение?

Пресс-служба предпринимателя распространила заявление, где говорится, что деятельность компании вызвала вопросы, которые, независимо от ответов, повлияют на работу его жены.

«Сегодня я договорился с другими акционерами Stark Logistics, что немедленно продам все свои акции обратно Stark Logistics, также выйду из правления компании, расторгну трудовой договор финансового менеджера, откажусь от любых других ролей и обязанностей и передам их другим сотрудникам», — пообещал Халлик.

Stark Logistics — это эстонская транспортная компания, 25% которой принадлежат Арво Халлику. Он проработал там последние 14 лет.

Как разгорелся скандал вокруг Каи Каллас

23 августа портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR подверг критике премьер-министра страны Каю Каллас за действия ее супруга Арво Халлика, чья компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Согласно информации СМИ, частично принадлежащий Халлику бизнес занимается перевозкой грузов в РФ.

Лидер оппозиционной парламентской партии Isamaa Урмас Рейнсалу заявил, что если эти данные подтвердятся, то это будет позором для Эстонии. Отдельно он подчеркнул, что Каллас лично предоставляла кредит фирме своего мужа, и напомнил, что политик лично призывала весь мир «прекратить кровавый бизнес с Россией».

Рейнсалу поддержал председатель фракции Центристской партии в парламенте Танель Кийк. Он отметил, что ведение бизнеса с Россией в условиях конфликта с Украиной невозможно.

Как отреагировала Каллас на разгоревшийся скандал

24 августа премьер-министр Эстонии пояснила, что не собирается уходить со своего поста из-за бизнеса супруга.

«Оппозиция делает свое дело — она, конечно, чует кровь, да? Шакалы тут же примчались. Я не вижу причин для своей отставки. Я не сделала ничего плохого. Мой муж не сделал ничего плохого», — отметила она, передает портал Delfi.

По ее словам, Халлик не сотрудничал с Россией, а деятельность Stark Logistics в стране полностью прекращена.

«Хочу подчеркнуть, что у моего мужа нет бизнес-клиентов из числа предприятий Российской Федерации. У него есть доля в логистической фирме. Он пояснил, что предприятие помогает прекратить производственную деятельность в России одному из своих эстонских клиентов в соответствии с законами и санкциями», — написала Каллас в социальных сетях.

25 августа стало известно, что Центристская партия Эстонии ведет переговоры с другими партиями, чтобы объявить вотум недоверия премьер-министру республики Кае Каллас.

«К сожалению, она не оправдала своих слов и не дала четкого ответа на вопрос, знала ли она о том, что компания ее мужа работает в России. В свете представленных на данный момент объяснений Кая Каллас не имеет морального права оставаться на посту премьер-министра», — заявил глава фракции Центристской партии Танель Кийк.

Что ждет Каллас на фоне скандала с мужем

Кая Каллас может уйти в отставку после того, как стало известно, что ее муж имеет бизнес в России, сообщил NEWS.ru политолог Вадим Трухачев. По его словам, решение об отставке будет приниматься в Финляндии и Швеции, потому что именно эти страны контролируют экономику Таллина.

«Вся эстонская элита любит говорить об угрозе со стороны России и подчеркивать антироссийскую направленность. Однако это не мешало ей вести бизнес с российскими коллегами. После событий 2022 года политика резко перевесила экономику. <...> Если шведы решат, что ей не место в стране, то политическая карьера Каллас пойдет ко дну», — пояснил он.

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