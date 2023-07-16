Эстония потратит €1,2 млрд на закупку боеприпасов в следующие четыре года

Фото: МО Эстонии

Министерство обороны Эстонии утвердило план развития военной сферы на ближайшие четыре года, сообщили в ведомстве. В рамках него страна закупит боеприпасы на сумму свыше €1,2 миллиарда. Кроме того, расходы на оборону будут увеличены до 3% ВВП, говорится в опубликованном документе.

В ближайшие четыре года будут закуплены боеприпасы на сумму более €1,2 миллиарда, — сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Также планируется закупить ракетный комплекс средней дальности и боеприпасы для воздушного нападения. Кроме прочего, министр утвердил начало механизации пехотных подразделений.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила о неготовности отправлять солдат для разрешения украинского конфликта. Политик напомнила, что еще ни одна страна не согласилась на подобный шаг. Каллас также призналась, что не видит смысла в угрозах России.

Бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен, в свою очередь, допустил обратное. По его словам, своих военнослужащих на Украину могут послать Польша и страны Балтии. Прогнозировать действия остальных членов Альянса он отказался.