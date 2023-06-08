В Эстонии ответили на предложение послать солдат на Украину Руководитель правительства Эстонии Каллас заявила о неготовности вмешаться в украинский конфликт

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Руководитель правительства Эстонии Кая Каллас

Эстония, как и большинство других стран Запада, не готова отправлять своих солдат для разрешения украинского конфликта, заявила руководитель правительства Эстонии Кая Каллас. Таким образом она ответила на предложение бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Расмуссена направить войска НАТО в помощь ВСУ на Украину. Каллас также отметила, что все страны помогают Киеву доступными способами, сообщает EADaily.

Все страны помогают Украине тем или иным способом, но ни одна страна не изъявляла желания вмешиваться своими войсками, — уточнила руководитель правительства.

По словам Каллас, Североатлантический альянс был создан для защиты стран-участниц от России. Поэтому руководитель эстонского правительства не видит смысла в угрозах в сторону Москвы.

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин ранее заявил, что страны НАТО вряд ли согласятся отправить на Украину свои войска. По его мнению, экс-генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен, допустивший вероятность участия членов Североатлантического блока в украинском конфликте, не располагает достаточной информацией, чтобы делать подобные заявления.

До этого бывший генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен допустил возможность непосредственного участия войск Альянса в российско-украинском конфликте. В числе желающих помочь Украине Расмуссен увидел Польшу и страны Балтии.