В России оценили вероятность отправки войск НАТО на Украину Политолог Топорнин назвал малореальным появление войск НАТО на Украине

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Страны НАТО вряд ли согласятся отправить на Украину свои войска, заявил в беседе с Lenta.ru доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. По его мнению, экс-генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен, допустивший вероятность участия членов Североатлантического блока в украинском конфликте, не располагает достаточной информацией, чтобы делать подобные заявления.

Мне кажется, что вряд ли это предложение получит поддержку, — считает Топорнин.

Как подчеркнул аналитик, Расмуссен, бывший генсеком НАТО в 2009-14 годах, сегодня уже не является официальным чиновником этой организации, тем более допущенным к каким-то секретным данным.

Скорее всего, он оперирует той информацией, которая есть в публичном пространстве, которую высказывают эксперты, отдельные военные специалисты, журналисты. Тем более эта информация о возможном размещении польских военных — это не какая-то новая информация, она уже циркулировала, — объяснил политолог.

Ранее бывший генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен допустил возможность непосредственного участия войск Альянса в российско-украинском конфликте. В числе желающих помочь Украине Расмуссен увидел Польшу и страны Балтии.