Угрожавшую россиянам премьера Эстонии могут уволить из-за бизнеса в РФ Каллас может лишиться поста премьера Эстонии из-за российского бизнеса мужа

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Кая Каллас

Центристская партия Эстонии ведет переговоры с другими политсилами, чтобы объявить вотум недоверия премьер-министру республики Кае Каллас, сообщает ERR. Поводом для такой кампании стал скандал, связанный с бизнесом супруга чиновницы Арво Халлика. Пока сама Каллас бросалась в адрес россиян угрозами, ее муж вел с ними дела.

Каллас была одной из самых активных защитниц интересов Украины как в Эстонии, так и в Европе и подчеркивала важность введения и соблюдения санкций. К сожалению, она не оправдала своих слов и не дала четкого ответа на вопрос, знала ли она о том, что компания ее мужа работает в России, — заявил глава парламентской фракции центристов Танель Кийк.

По его словам, у Каллас больше нет морального права занимать пост главы правительства. Поэтому оппозиционные партии начали переговоры по вопросу вынесения кабмину вотума недоверия.

Ранее Каллас угрожала трибуналом россиянам, которые, по ее мнению, не испытывают вину за происходящее на Украине. Она также утверждала, что народ в России «заражен имперским мышлением», а российским школьникам преподают «неправильную советскую историю». На этом фоне чиновница призвала изменить менталитет россиян, чтобы положить конец «порочному циклу».