«Сатанинская жестокость»: насилие в семьях озаботило папу римского

Насилие в отношении женщин является «почти сатанинским» деянием, заявил папа римский Франциск в воскресенье в эфире итальянского телевидения. На языке, принятом в католической церкви, такое определение является одним из самых сильных осуждений тех или иных явлений. Папа определил уровень домашнего насилия как «исключительно высокий» и подчеркнул, что женщины часто оказываются совершенно беспомощными. Статистика и свидетельства самих жертв насилия говорят о том, что проблема актуальна для всего мира. И как в европейских странах, так и в России, зло часто остается безнаказанным.
На тему домашнего насилия Франциск говорил в прямом эфире с четырьмя женщинами, ставшими жертвами таких инцидентов. В ходе телепрограммы обсуждалась и пандемия коронавируса, и вызванная ей необходимость больше времени проводить дома, которая привела к росту семейных конфликтов.
Я вижу это как почти сатанинские проявления, потому что они касаются людей, которые не в состоянии за себя постоять. В лучшем случае женщины могут только пытаться блокировать наносимые им удары. Это крайне унизительно,— сказал глава Ватикана.
По данным декабрьского исследования ООН, которое охватило 13 стран, примерно половина опрошенных женщин сообщила, что они испытали на себе насилие в той или иной форме со стороны партнёров после начала пандемии.
Насилие против женщин усугубляется всякий раз, когда происходят военные конфликты, природные катастрофы и прочие кризисы, указывается в этом докладе.
Это является всемирной проблемой. Женщины и девочки живут в постоянном страхе даже в своих домах. Пандемия с её вынужденной изоляцией и социальным дистанцированием вызвала теневую пандемию насилия против женщин, которые часто оказывались запертыми в домах с агрессорами, — указывает директор организации ООН по делам женщин Сима Бахус.
В Италии полиция в ноябре и декабре зафиксировала около 90 эпизодов противоправных действий в отношении женщин — 62% из них подпадают под определение домашнего насилия. И тем не менее полиция часто «умывает руки», когда к ним поступают заявления от жертв изнасилований, поскольку подобные случаи практически невозможно расследовать и доводить до суда.
Так, по данным декабрьского 50-страничного обзора лондонского полицейского департамента, за 2021 год в полицию британской столицы было подано 501 заявление о принуждении к сексу, но две трети «жертв» отозвали свои жалобы в течение месяца. В связи с этим правоохранители предпочитают не тратить даром своё время и силы на расследование таких заявлений, понимая, что эти конфликтные ситуации часто происходят в рамках обычных партнёрских отношений.
В уходящем году, согласно опубликованным данным, число отказов от обвинений в изнасиловании резко подскочило. Два года назад (то есть до пандемии коронавируса) забирали обратно свои заявления только 18% жертв.
С другой стороны, так же резко сократилось количество дел о насильственных действиях сексуального характера, доведённых до суда. Из доклада видно, что 65% заявителей успевают к моменту прихода следователей передумать и простить своих обидчиков. Только 6% заявителей остаются непреклонными, но суды выносят обвинительные приговоры по делам об изнасиловании лишь в 3% случаев.
Stephen Chung/Xinhua/Global Look Press
По мнению комиссара отдела полиции Лондона по защите жертв Клэр Ваксман, существенную роль в изменении поведения заявителей сыграла полицейская практика, когда следователи требуют предоставить им данные с мобильных устройств жертв, медицинскую информацию (ДНК-тесты) и прочие персональные данные. Из-за этого многие жалобщики и отказываются от обвинений.
Это воспринимается ими как вмешательство в личную жизнь, непропорциональное тяжести обвинений. Заявители готовы подробно описывать обстоятельства изнасилования, но не согласны раскрывать перед полицией всю историю своей личной жизни, — говорит Ваксман.
Но главной причиной, почему дела об изнасиловании полиция считает «висящими», является то, что 64% жертв близко знакомы с теми, кого они обвиняют в насильственных действиях. Из-за этого заявления в полицию подаются по большей части с целью напугать и «повоспитывать» партнёра, которого заявители вовсе не желают отправлять за решётку.
Xinhua/Global Look Press
В отчёте говорится, что за те 18 месяцев, которые обычно занимает в Англии расследование подобных случаев, обе стороны успевают прочно забыть о первоначальном инциденте и совсем не желают, чтобы сотрудники полиции постоянно напоминали им о давней ссоре.
Статистка показывает, что образ насильника как незнакомца, набрасывающегося на беззащитную женщину в тёмном парке, не соответствует реальности. В подавляющем большинстве случаев подобные инциденты происходят в семье, и установить, правдивы такие обвинения или ложные, в принципе невозможно, — заключают авторы доклада.
Юрист Наталья Туникова, сама ставшая жертвой семейного насилия (в 2014 году муж пытался выбросить её из окна 16-го этажа), объяснила NEWS.ru, что мотивация женщин, забирающих заявления на обидчиков, ей вполне понятна.
В Англии, как и в России, юридические процедуры допускают отзыв заявлений о совершении преступления на любой стадии, вплоть до момента, когда судья удаляется для принятия решения. Из-за этого обвинители чувствуют себя достаточно свободно, так как в любой момент могут дать «задний ход». В США, например, такой трюк не пройдёт: если заявление подано, обратного пути нет. Даже если жертва и насильник давно помирились.
Наталья Туникова
юрист
pexels.com
Но если в случае, например, ограбления жертвы преступника не торопятся отпускать с миром, в случае с насилием подобное снисхождение наблюдается сплошь и рядом, что и подтверждает лондонский доклад. Помимо юридических моментов, говорит Туникова, большую роль играет психология жертв насилия, которая ранее считалась вариантом так называемого стокгольмского синдрома, а позднее была выделена психиатрами в отдельную категорию. Это когда обе стороны — жертва и агрессор — оказываются вовлечены в общую процедуру (пусть таковой даже является полицейское расследование) и постепенно начинают ощущать себя «в одной лодке».
Вы же видите, что как минимум в трети случаев насильник — это близкий для жертвы человек, а не какой-то маньяк, напавший на неё на улице. Поэтому жертвами могут становиться даже бизнес-леди и прочие преуспевающие дамы. Другой вопрос, почему они живут с какими-то неадекватами и дают тем ощущать себя абсолютно безнаказанными,—заключает юрист.
Полиция британской столицы тем не менее заявляет о том, что несмотря на перечисленные трудности, она не намерена сидеть сложа руки и будет работать над тем, чтобы число доведённых до суда дел об изнасиловании выросло по сравнению с нынешним «фоновым» уровнем.