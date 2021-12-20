«Сатанинская жестокость»: насилие в семьях озаботило папу римского

Насилие в отношении женщин является «почти сатанинским» деянием, заявил папа римский Франциск в воскресенье в эфире итальянского телевидения. На языке, принятом в католической церкви, такое определение является одним из самых сильных осуждений тех или иных явлений. Папа определил уровень домашнего насилия как «исключительно высокий» и подчеркнул, что женщины часто оказываются совершенно беспомощными. Статистика и свидетельства самих жертв насилия говорят о том, что проблема актуальна для всего мира. И как в европейских странах, так и в России, зло часто остается безнаказанным.

На тему домашнего насилия Франциск говорил в прямом эфире с четырьмя женщинами, ставшими жертвами таких инцидентов. В ходе телепрограммы обсуждалась и пандемия коронавируса, и вызванная ей необходимость больше времени проводить дома, которая привела к росту семейных конфликтов.

Я вижу это как почти сатанинские проявления, потому что они касаются людей, которые не в состоянии за себя постоять. В лучшем случае женщины могут только пытаться блокировать наносимые им удары. Это крайне унизительно, — сказал глава Ватикана.

По данным декабрьского исследования ООН, которое охватило 13 стран, примерно половина опрошенных женщин сообщила, что они испытали на себе насилие в той или иной форме со стороны партнёров после начала пандемии.

Насилие против женщин усугубляется всякий раз, когда происходят военные конфликты, природные катастрофы и прочие кризисы, указывается в этом докладе.

Это является всемирной проблемой. Женщины и девочки живут в постоянном страхе даже в своих домах. Пандемия с её вынужденной изоляцией и социальным дистанцированием вызвала теневую пандемию насилия против женщин, которые часто оказывались запертыми в домах с агрессорами, — указывает директор организации ООН по делам женщин Сима Бахус.

В Италии полиция в ноябре и декабре зафиксировала около 90 эпизодов противоправных действий в отношении женщин — 62% из них подпадают под определение домашнего насилия. И тем не менее полиция часто «умывает руки», когда к ним поступают заявления от жертв изнасилований, поскольку подобные случаи практически невозможно расследовать и доводить до суда.

Так, по данным декабрьского 50-страничного обзора лондонского полицейского департамента, за 2021 год в полицию британской столицы было подано 501 заявление о принуждении к сексу, но две трети «жертв» отозвали свои жалобы в течение месяца. В связи с этим правоохранители предпочитают не тратить даром своё время и силы на расследование таких заявлений, понимая, что эти конфликтные ситуации часто происходят в рамках обычных партнёрских отношений.

В уходящем году, согласно опубликованным данным, число отказов от обвинений в изнасиловании резко подскочило. Два года назад (то есть до пандемии коронавируса) забирали обратно свои заявления только 18% жертв.

С другой стороны, так же резко сократилось количество дел о насильственных действиях сексуального характера, доведённых до суда. Из доклада видно, что 65% заявителей успевают к моменту прихода следователей передумать и простить своих обидчиков. Только 6% заявителей остаются непреклонными, но суды выносят обвинительные приговоры по делам об изнасиловании лишь в 3% случаев.

Stephen Chung/Xinhua/Global Look Press

По мнению комиссара отдела полиции Лондона по защите жертв Клэр Ваксман , существенную роль в изменении поведения заявителей сыграла полицейская практика, когда следователи требуют предоставить им данные с мобильных устройств жертв, медицинскую информацию (ДНК-тесты) и прочие персональные данные. Из-за этого многие жалобщики и отказываются от обвинений.

Это воспринимается ими как вмешательство в личную жизнь, непропорциональное тяжести обвинений. Заявители готовы подробно описывать обстоятельства изнасилования, но не согласны раскрывать перед полицией всю историю своей личной жизни, — говорит Ваксман.

Но главной причиной, почему дела об изнасиловании полиция считает «висящими», является то, что 64% жертв близко знакомы с теми, кого они обвиняют в насильственных действиях. Из-за этого заявления в полицию подаются по большей части с целью напугать и «повоспитывать» партнёра, которого заявители вовсе не желают отправлять за решётку.

Xinhua/Global Look Press

В отчёте говорится, что за те 18 месяцев, которые обычно занимает в Англии расследование подобных случаев, обе стороны успевают прочно забыть о первоначальном инциденте и совсем не желают, чтобы сотрудники полиции постоянно напоминали им о давней ссоре.

Статистка показывает, что образ насильника как незнакомца, набрасывающегося на беззащитную женщину в тёмном парке, не соответствует реальности. В подавляющем большинстве случаев подобные инциденты происходят в семье, и установить, правдивы такие обвинения или ложные, в принципе невозможно, — заключают авторы доклада.

Юрист Наталья Туникова, сама ставшая жертвой семейного насилия (в 2014 году муж пытался выбросить её из окна 16-го этажа), объяснила NEWS.ru , что мотивация женщин, забирающих заявления на обидчиков, ей вполне понятна.

В Англии, как и в России, юридические процедуры допускают отзыв заявлений о совершении преступления на любой стадии, вплоть до момента, когда судья удаляется для принятия решения. Из-за этого обвинители чувствуют себя достаточно свободно, так как в любой момент могут дать «задний ход». В США, например, такой трюк не пройдёт: если заявление подано, обратного пути нет. Даже если жертва и насильник давно помирились. Наталья Туникова юрист юрист

pexels.com

Но если в случае, например, ограбления жертвы преступника не торопятся отпускать с миром, в случае с насилием подобное снисхождение наблюдается сплошь и рядом, что и подтверждает лондонский доклад. Помимо юридических моментов, говорит Туникова, большую роль играет психология жертв насилия, которая ранее считалась вариантом так называемого стокгольмского синдрома, а позднее была выделена психиатрами в отдельную категорию. Это когда обе стороны — жертва и агрессор — оказываются вовлечены в общую процедуру (пусть таковой даже является полицейское расследование) и постепенно начинают ощущать себя «в одной лодке».

Вы же видите, что как минимум в трети случаев насильник — это близкий для жертвы человек, а не какой-то маньяк, напавший на неё на улице. Поэтому жертвами могут становиться даже бизнес-леди и прочие преуспевающие дамы. Другой вопрос, почему они живут с какими-то неадекватами и дают тем ощущать себя абсолютно безнаказанными, — заключает юрист.