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Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Соединённым Штатам будет лучше вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СПДВ) и переговорам.

Тахт-Раванчи считает, что если Америка будет в целом выполнять СВПД, то Иран мог бы участвовать в дискуссиях в формате «5+1», то есть пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия, ведущие переговоры с Ираном. В таком случае Иран готов обсуждать аспекты ядерной сделки, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что, несмотря на прекращение обязательств в рамках СВПД, Иран не собирается владеть ядерным оружием. Тахт-Раванчи подчеркнул, что вооружению такого рода нет места в оборонительной доктрине Ирана. Ранее ИРИ заявила об отказе от последнего ключевого ограничения в сделке по ядерной программе этой страны, оговаривающего количество обогатительных центрифуг.