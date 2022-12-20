Месси установил новый рекорд Instagram, обойдя фото яйца Пост Месси о победе на ЧМ-2022 стал самым популярным в истории Instagram

Фото: Hasan Bratic/Global Look Press

Лионель Месси

Пост аргентинского спортсмена Лионеля Месси о победе на чемпионате мира по футболу в Катаре стал самым популярным в истории Instagram (деятельность соцсети в России запрещена). Фотография с кубком набрала уже 59 495 057 лайков и 1 677 436 комментариев.

До поста Мессии самой известной была фотография куриного яйца от аккаунта @world_record_egg — на сегодняшний день она собрала 56 471 030 «сердечек». Страница появилась в сети 4 января 2019 года: пользователям предлагалось побить рекорд популярности американской модели и бизнесвумен Кайли Дженнер. Кто и где опубликовал снимок яйца, неизвестно до сих пор.

18 декабря Аргентина одержала победу над Францией в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу, но в серии пенальти сильнее оказалась Аргентина. Бронзовые медали завоевала Хорватия.

По ходу встречи Лионель Месси вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, забив 12-й мяч в финальном матче против национальной команды Франции. По данному показателю он сравнялся с легендой сборной Бразилии футболистом Пеле.