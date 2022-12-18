Сборная Аргентины выиграла у Франции в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, в овертайме команды обменялись голами — 3:3, а в серии пенальти южноамериканцы были точнее — 4:2.
Счет в матче открыл Лионель Месси, реализовавший пенальти на 23-й минуте. На 36-й Анхель Ди Мария удвоил преимущество Аргентины.
Во втором тайме французы отыгрались в концовке благодаря двум мячам Киллиана Мбаппе: на 80-й он реализовал пенальти, а спустя минуту сравнял счет ударом в дальний нижний угол.
Матч перешел в дополнительное время, где Месси вновь вывел Аргентину вперед на 109-й минуте. Сборная Франции получила право еще на один пенальти на 118-й минуте, который также реализовал Мбаппе. Он стал автором первого хет-трика в финале ЧМ с 1966 года, когда три мяча забил англичанин Джефф Херст, в той встрече сборная Англии обыграла команду ФРГ со счетом 4:2.
В серии послематчевых 11-метровых аргентинцы были точны все четыре раза, в то время как у французов один промах и одно спасение вратаря южноамериканцев Эмилиано Мартинеса.
По ходу встречи Лионель Месси вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, забив 12-й мяч в финальном матче против национальной команды Франции. По данному показателю он сравнялся с легендой сборной Бразилии футболистом Пеле.
Таким образом, сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в истории. В последний раз это было в 1986 году, когда решающую роль сыграл Диего Марадона. Франция была чемпионом мира два раза: в 1998 и 2018 годах.
Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press
Болельщики сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре
Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press
Чемпионат мира по футболу в Катаре, финал, Аргентина – Франция, слева Лионель Месси Аргентина, Тео Эрнандес Франция
Фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press
Эмилиано Мартинес (внизу), вратарь сборной Аргентины, делает сейв против Килиана Мбаппе (второй справа) из Франции во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022 на стадионе «Лусаил» в Лусаиле, Катар
Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Тео Эрнандес из Франции и Лионель Месси из Аргентины во время финального матча чемпионата мира по футболу 2022 года между Аргентиной и Францией
Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press
Лионель Месси (Аргентина) в финале чемпионата мира по футболу в Катаре
Фото: IMAGO/Paul Chesterton/Global Look Press
Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022
Фото: IMAGO/Paul Chesterton/Global Look Press
Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022
Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press
Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022
Фото: Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto/Global Look Press
Болельщики сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре
Фото: Rodolfo Buhrer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лионель Месси из Аргентины празднует свой гол во время матча между Аргентиной и Францией
Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press
Француз Рандал Коло Муани (слева) играет против аргентинца Николаса Отаменди и аргентинца Энцо Фернандеса (справа)
Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press
Игроки сборной Аргентины празднуют свой первый гол во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022
Фото: Li Ga/XinHua/Global Look Press
Лионель Месси (справа) из Аргентины передает мяч во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022
Фото: Li Ga/XinHua/Global Look Press
Килиан Мбаппе из Франции празднует свой гол во время финального матча между Аргентиной и Францией
Фото: Xu Zijian/XinHua/Global Look Press
Эмилиано Мартинес (четвертый справа), вратарь сборной Аргентины, спасает мяч во время финального матча между Аргентиной и Францией
Фото: Xu Zijian/XinHua/Global Look Press
Лионель Месси (справа) из Аргентины забивает гол во время финального матча между Аргентиной и Францией
Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press
Килиан Мбаппе (первый справа) из Франции забивает с пенальти во время финального матча между Аргентиной и Францией