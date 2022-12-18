Сборная Аргентины выиграла у Франции в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, в овертайме команды обменялись голами — 3:3, а в серии пенальти южноамериканцы были точнее — 4:2.

Счет в матче открыл Лионель Месси, реализовавший пенальти на 23-й минуте. На 36-й Анхель Ди Мария удвоил преимущество Аргентины.

Во втором тайме французы отыгрались в концовке благодаря двум мячам Киллиана Мбаппе: на 80-й он реализовал пенальти, а спустя минуту сравнял счет ударом в дальний нижний угол.

Матч перешел в дополнительное время, где Месси вновь вывел Аргентину вперед на 109-й минуте. Сборная Франции получила право еще на один пенальти на 118-й минуте, который также реализовал Мбаппе. Он стал автором первого хет-трика в финале ЧМ с 1966 года, когда три мяча забил англичанин Джефф Херст, в той встрече сборная Англии обыграла команду ФРГ со счетом 4:2.

В серии послематчевых 11-метровых аргентинцы были точны все четыре раза, в то время как у французов один промах и одно спасение вратаря южноамериканцев Эмилиано Мартинеса.

По ходу встречи Лионель Месси вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, забив 12-й мяч в финальном матче против национальной команды Франции. По данному показателю он сравнялся с легендой сборной Бразилии футболистом Пеле.

Таким образом, сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в истории. В последний раз это было в 1986 году, когда решающую роль сыграл Диего Марадона. Франция была чемпионом мира два раза: в 1998 и 2018 годах.

Болельщики сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре

Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

Болельщики сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре

Сборная Франции на чемпионате мира по футболу в Катаре

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Сборная Франции на чемпионате мира по футболу в Катаре

Сборная Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Сборная Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре

Чемпионат мира по футболу в Катаре, финал, Аргентина – Франция, слева Лионель Месси Аргентина, Тео Эрнандес Франция

Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press

Чемпионат мира по футболу в Катаре, финал, Аргентина – Франция, слева Лионель Месси Аргентина, Тео Эрнандес Франция

Арбитр Шимон Марчиняк

Фото: IMAGO/Markus Ulmer/Global Look Press

Арбитр Шимон Марчиняк

Лионель Месси (Аргентина) и Килиан Мбаппе (Франция)

Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press

Лионель Месси (Аргентина) и Килиан Мбаппе (Франция)

Эмилиано Мартинес (внизу), вратарь сборной Аргентины, делает сейв против Килиана Мбаппе (второй справа) из Франции во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022 на стадионе «Лусаил» в Лусаиле, Катар

Фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press

Эмилиано Мартинес (внизу), вратарь сборной Аргентины, делает сейв против Килиана Мбаппе (второй справа) из Франции во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022 на стадионе «Лусаил» в Лусаиле, Катар

Тео Эрнандес из Франции и Лионель Месси из Аргентины во время финального матча чемпионата мира по футболу 2022 года между Аргентиной и Францией

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тео Эрнандес из Франции и Лионель Месси из Аргентины во время финального матча чемпионата мира по футболу 2022 года между Аргентиной и Францией

Гол Лионеля Месси с пенальти

Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Гол Лионеля Месси с пенальти

Лионель Месси (Аргентина) в финале чемпионата мира по футболу в Катаре

Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

Лионель Месси (Аргентина) в финале чемпионата мира по футболу в Катаре

Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022

Фото: IMAGO/Paul Chesterton/Global Look Press

Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022

Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022

Фото: IMAGO/Paul Chesterton/Global Look Press

Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022

Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022

Болельщики сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре

Фото: Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto/Global Look Press

Болельщики сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре

Аргентинец Анхель ди Мария радуется, забив 2:0

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Аргентинец Анхель ди Мария радуется, забив 2:0

Лионель Месси из Аргентины празднует свой гол во время матча между Аргентиной и Францией

Фото: Rodolfo Buhrer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лионель Месси из Аргентины празднует свой гол во время матча между Аргентиной и Францией

Француз Рандал Коло Муани (слева) играет против аргентинца Николаса Отаменди и аргентинца Энцо Фернандеса (справа)

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

Француз Рандал Коло Муани (слева) играет против аргентинца Николаса Отаменди и аргентинца Энцо Фернандеса (справа)

Игроки сборной Аргентины празднуют свой первый гол во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022

Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press

Игроки сборной Аргентины празднуют свой первый гол во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022

Лионель Месси (справа) из Аргентины передает мяч во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022

Фото: Li Ga/XinHua/Global Look Press

Лионель Месси (справа) из Аргентины передает мяч во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022

Килиан Мбаппе из Франции празднует свой гол во время финального матча между Аргентиной и Францией

Фото: Li Ga/XinHua/Global Look Press

Килиан Мбаппе из Франции празднует свой гол во время финального матча между Аргентиной и Францией

Франция приветствует гол Килиана Мбаппе со счетом 2:2

Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press

Франция приветствует гол Килиана Мбаппе со счетом 2:2

Эмилиано Мартинес (четвертый справа), вратарь сборной Аргентины, спасает мяч во время финального матча между Аргентиной и Францией

Фото: Xu Zijian/XinHua/Global Look Press

Эмилиано Мартинес (четвертый справа), вратарь сборной Аргентины, спасает мяч во время финального матча между Аргентиной и Францией

Лионель Месси (справа) из Аргентины забивает гол во время финального матча между Аргентиной и Францией

Фото: Xu Zijian/XinHua/Global Look Press

Лионель Месси (справа) из Аргентины забивает гол во время финального матча между Аргентиной и Францией

Килиан Мбаппе (первый справа) из Франции забивает с пенальти во время финального матча между Аргентиной и Францией

Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Килиан Мбаппе (первый справа) из Франции забивает с пенальти во время финального матча между Аргентиной и Францией

Лионель Месси и Леандро Паредес радуются победе

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Лионель Месси и Леандро Паредес радуются победе