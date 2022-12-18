Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира Аргентина обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре-2022

Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

Лионель Месси (Аргентина) в финале чемпионата мира по футболу в Катаре

Сборная Аргентины выиграла у Франции в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, в овертайме команды обменялись голами — 3:3, а в серии пенальти южноамериканцы были точнее — 4:2.

Счет в матче открыл Лионель Месси, реализовавший пенальти на 23-й минуте. На 36-й Анхель Ди Мария удвоил преимущество Аргентины.

Во втором тайме французы отыгрались в концовке благодаря двум мячам Киллиана Мбаппе: на 80-й он реализовал пенальти, а спустя минуту сравнял счет ударом в дальний нижний угол.

Матч перешел в дополнительное время, где Месси вновь вывел Аргентину вперед на 109-й минуте. Сборная Франции получила право еще на один пенальти на 118-й минуте, который также реализовал Мбаппе. Он стал автором первого хет-трика в финале ЧМ с 1966 года, когда три мяча забил англичанин Джефф Херст, в той встрече сборная Англии обыграла команду ФРГ со счетом 4:2.

В серии послематчевых 11-метровых аргентинцы были точны все четыре раза, в то время как у французов один промах и одно спасение вратаря южноамериканцев Эмилиано Мартинеса.

По ходу встречи Лионель Месси вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, забив 12-й мяч в финальном матче против национальной команды Франции. По данному показателю он сравнялся с легендой сборной Бразилии футболистом Пеле.

Таким образом, сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в истории. В последний раз это было в 1986 году, когда решающую роль сыграл Диего Марадона. Франция была чемпионом мира два раза: в 1998 и 2018 годах.