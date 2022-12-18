Месси повторил рекорд Пеле Месси вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира

Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Гол Лионеля Месси с пенальти

Нападающий сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, забив 12-й мяч в финальном матче против национальной команды Франции. По данному показателю он сравнялся с легендой сборной Бразилии футболистом Пеле.

Форвард отличился на 23-й минуте, забив гол с пенальти.

Согласно статистике Google, Месси стал первым игроком в истории футбола, который забил на групповом этапе, в 1/8, 1/4, полуфинале и финале одного чемпионата мира. Аргентинец также установил рекорд по числу сыгранных матчей на чемпионатах мира, выйдя на поле в 26-й раз.

На текущий момент Аргентина лидирует в матче со Францией со счетом 2:0.

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что Месси заслужил победу на этом мундиале. Экс-полузащитник «красно-белых» признался, что сам будет болеть за аргентинцев. Он предположил, что именно южноамериканская команда будет играть «первым номером», взяв под контроль мяч и территорию. Также футболист не стал исключать вариант, при котором судьба Кубка мира будет решена в серии послематчевых пенальти.