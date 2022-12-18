Бывший игрок «Спартака» рассказал, кто заслужил победу на ЧМ по футболу Бывший игрок «Спартака» Кечинов заявил, что Мессии заслужил победу на мундиале в Катаре

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Болельщик сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре

Однозначного фаворита перед финальным матчем Чемпионата мира по футболу в Катаре между Аргентиной и Францией выбрать нельзя, но нападающий ПСЖ Лионель Месси заслужил победу на этом мундиале, заявил NEWS.ru бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов. Экс-полузащитник признался, что сам будет болеть за аргентинцев. Он предположил, что именно южноамериканская команда будет играть «первым номером», взяв под контроль мяч и территорию. Также футболист не стал исключать вариант, при котором судьба Кубка мира будет решена в серии послематчевых пенальти.

У аргентинцев такой стиль, они всегда стараются играть «первым номером». Однако Франция при таких раскладах может начать ловить соперника на контратаках, ведь впереди у них много классных и быстрых игроков. В частности, Килиан Мбаппе. Тогда у аргентинцев могут возникнуть проблемы. Им необходимо закрывать зоны и следить за французскими атакующими футболистами, — заметил Кечинов.

По поводу Мессии эксперт сказал, что победа на мундиале станет для спортсмена «жирной финальной точкой».

Не в смысле, что это будет его «последний танец», но после триумфа на ЧМ аргентинец станет обладателем просто всех возможных в рамках карьеры трофеев. Причем как индивидуальных, так и командных. Он и так великий и гениальный, но эта победа станет жирной точкой. Месси это заслужил, — заявил бывший хавбек «Спартака».

Эксперт подчеркнул, что команды-финалистки по уровню не уступают друг другу в каждой из линий. И у Франции, и у Аргентины есть хороший вратарь, дисциплинированная защита, креативный «центр» и очень сильное нападение, отметил специалист.

Финальный матч начнется в 18:00 по московскому времени.

Накануне сборная Хорватии в матче за третье место чемпионата мира по футболу в Катаре обыграла команду Марокко со счетом 2:1. За хорватов голы забили Йошко Гвардиол и Мислав Оршич, за марокканцев — Ашраф Дари.

Это вторая бронза мундиаля в истории хорватского футбола. В 1998 году хорваты в матче за третье место победили сборную Нидерландов. Наилучшего результата хорватская команда добилась на чемпионате мира — 2018 в России, выйдя в финал.