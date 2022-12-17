Сборная Хорватии завоевала бронзу ЧМ по футболу Сборная Хорватии обыграла Марокко в матче за третье место ЧМ по футболу в Катаре

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре, матч Хорватия – Марокко

Сборная Хорватии в матче за третье место чемпионата мира по футболу в Катаре обыграла команду Марокко со счетом 2:1. За хорватов голы забили Йошко Гвардиол и Мислав Оршич, за марокканцев — Ашраф Дари.

Это вторая бронза мундиаля в истории хорватского футбола. В 1998 году хорваты в матче за третье место победили сборную Нидерландов. Наилучшего результата хорватская команда добилась на чемпионате мира — 2018 в России, выйдя в финал.

Марокканцы, заняв четвертое место, показали лучший результат среди всех африканских команд в истории турнира.

Финальный поединок мундиаля между сборными Франции и Аргентины пройдет 18 декабря в 18:00 мск.

Аргентина вышла в финал чемпионата мира во второй раз за восемь лет. Франция пробилась в финал турнира во второй раз подряд. Четыре года назад подопечные Дидье Дешама выиграли в финале ЧМ у сборной Хорватии со счетом 4:2.