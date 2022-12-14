Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022 в Катаре

Фото: Xu Zijian/XinHua/Global Look Press

Сборная Аргентины обыграла команду Хорватии в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Счет в матче на 34-й минуте открыл Лионель Месси, реализовавший пенальти. Следующие два мяча забил форвард Юлиан Альварес, выступающий за «Манчестер Сити». Он отличился на 39-й и 69-й минутах.

Таким образом, сборная Аргентины стала первыми финалистом ЧМ-2022 в Катаре. Ее соперник определится в матче Франция — Марокко, который состоится 14 декабря. Начало матча в 22:00 мск.

Аргентина вышла в финал чемпионата мира во второй раз за восемь лет. На мундиале-2014 в Бразилии южноамериканцы проиграли Германии со счетом 0:1.

Финал чемпионата мира по футболу состоится 18 декабря.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что в финале чемпионата мира по футболу не будет «вражеских» для России стран и зрители смогут увидеть встречу сборных Аргентины и Марокко.