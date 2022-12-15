Франция вышла в финал ЧМ-2022 и сыграет с Аргентиной Сборная Франции обыграла Марокко и вышла в финал ЧМ-2022, где сыграет с Аргентиной

Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная Франции обыграла команду Маркокко в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Французы забили по голу в каждом из таймов: на пятой минуте отличился защитник «Милана» Тео Эрнандес, а за 12 минут до конца матча окончательный счет установил вышедший на замену форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани.

Таким образом, сборная Франции вышла в финал чемпионата мира, где сыграет с Аргентиной. Накануне южноамериканская команда выиграла свой полуфинал у Хорватии — 3:0.

Матч Аргентина — Франция пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 по Москве.

Франция — действующий чемпион мира, четыре года назад в России подопечные Дидье Дешама выиграли в финале у сборной Хорватии со счетом 4:2. В этом году хорваты сыграют с командой Марокко в матче за третье место, он пройдет 17 декабря.

Аргентина вышла в финал чемпионата мира во второй раз за восемь лет. На мундиале-2014 в Бразилии южноамериканцы проиграли Германии со счетом 0:1.