Посольство США объяснило свои комментарии об акциях в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/83d84288-5f2d-11eb-b77c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американское посольство в Москве прокомментировало NEWS.ru появившиеся накануне протестов в России предупреждения для граждан США, которые вызвали волну возмущения у российских официальных лиц. В дипмиссии назвали их «стандартной консульской практикой дипломатических представительств многих стран».

В американской дипмиссии заявили, что её комментарии накануне недавних протестных акций в поддержку Алексея Навального с предупреждением для граждан Соединённых Штатов являются рутинными действиями и «стандартной консульской практикой» для обеспечения безопасности тех американцев, которые находятся в России.

Во время ранее запланированного разговора с заместителем министра иностранных дел Рябковым посол Салливан подчеркнул, что приоритетом американской миссии в России является безопасность граждан США в РФ и что мы обязаны предоставить им доступную информацию о потенциальных рисках для безопасности, — говорится в ответе пресс-службы посольства США на запрос NEWS.ru.

Российскую сторону возмутило то, что незадолго до начала протестов в поддержку Алексея Навального посольство США опубликовало предупреждения для американских граждан, где были указаны маршруты и время акций. В связи с этим от американской стороны потребовали объяснений. На эту тему заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков переговорил с послом США Джоном Салливаном.

Главе американской дипмиссии был заявлен протест «в связи с распространением американским посольством в России в социальных сетях и на интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов». В МИД РФ также интерпретировали попытки такого «освещения» как грубое вмешательство во внутренние дела, передавал ранее NEWS.ru.