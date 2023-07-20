Посольство Швеции в Ираке закрылось из-за поджога Посольство Швеции в Багдаде приостановило работу из-за поджога

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/Global Look Press

Ирак, Багдад: иракские силы безопасности стоят на страже перед посольством Швеции

Посольство Швеции в иракском Багдаде приостановило свою работу после поджога со стороны местных демонстрантов, сообщает пресс-служба управления посольствами скандинавского государства. Отмечается, что выдача паспортов и иных документов в диппредставительстве также временно прекращена.

В связи с демонстрациями, которые прошли у диппредставительства Швеции [в Багдаде] 29 и 30 июня, а также 20 июля, посольство закрыто для посетителей до дальнейшего уведомления. Выдача паспортов и оформление экстренных документов приостановлены, — говорится в сообщении.

Ранее Reuters сообщало, что жители Багдада вышли на протест против новой акции сожжения копии Корана, которую разрешила провести полиция Стокгольма 19 июля. По данным агентства, демонстранты ворвались в посольство Швеции в иракском городе. Участники акции протеста захватили и подожгли здание. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Представители дипмиссии Швеции в столице Ирака отказались давать комментарии по поводу случившегося. 30 июня в Багдаде прошла такая же демонстрация протеста.