Посол России рассказал о контактах с властями Британии Посол РФ в Лондоне Келин сказал, что контактирует с властями Британии только при необходимости

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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин

Посольство России в Лондоне контактирует с властями Великобритании только в случае острой необходимости, заявил в беседе с РИА Новости посол РФ Андрей Келин. Он признался, что за все время работы ни разу не встречался с новым главой МИД Британии Джеймсом Клеверли. По его словам, консультации с внешнеполитическим ведомством страны сейчас не проводятся.

Контакты есть, но они происходят только в случае необходимости, для выполнения поручений, которые идут из столиц, в частности, передача каких-то материалов. Консультаций, как это было в прошлом, как и положено в нормальной работе МИД, не происходит, — уточнил Келин.

Клеверли же, по наблюдениям российского дипломата, «держится отстраненно», как и другие официальные лица.

Ранее посол РФ рассказал, что Великобритания может выслать сотрудников российского диппредставительства в Лондоне на родину. По его словам, подготовка к этому уже ведется перед годовщиной начала военной операции на Украине, однако никакой более точной информации не сообщил.

7 февраля МИД России передал США ноту из-за вмешательства во внутренние дела страны. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что власти РФ не намерены терпеть антироссийскую пропаганду и в случае продолжения «подрывной работы» все причастные американские дипломаты будут высланы за пределы государства.