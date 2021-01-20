Посол России оценил возможность встречи Путина и Байдена

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Личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться тогда, когда в мире улучшится эпидемиологическая обстановка, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий, — цитирует дипломата РИА Новости.

В любом случае, добавил он, подобные планы должны обсуждаться на уровне руководства РФ и США.

\также он рассчитывает, что Москва и Вашингтон в ближайшее время возобновят очные консультации по вопросам борьбы с терроризмом на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств.

В октябре 2019 года мы предложили американцам подумать над организацией очередных консультаций в конце января 2020 года. Партнеры в принципиальном плане не отказывались. Однако в 2020 году контактов по антитеррору не было. Надеемся, что улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки позволит восстановить этот канал диалога, — отметил он.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указывала, что пока на повестке дня нового президента США Джо Байдена нет пункта о телефонных переговорах с российским лидером. Первые контакты Байден планирует наладить с ближайшими партнёрами и союзниками США.