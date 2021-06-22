Посол России Антонов вылетел в США

Посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Соединённые Штаты. Об этом передаёт корреспондент РИА Новости.



Антонов вылетел около 09:20 мск из аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк. Оттуда он поедет в Вашингтон.

Дипломат сообщил агентству, что он уезжает в США с оптимистичным настроем и надеется на выстраивание прагматичных отношений с коллегами из Вашингтона.

По результатам встречи двух президентов рассчитываю на конструктивную работу с американскими коллегами на выстраивание равноправных, прагматичных отношений, — отметил Антонов.

По словам посла, на 21 июня и следующие дни есть планы и назначены встречи. Антонов добавил, что он рассчитывает на подвижки в отношениях двух стран, для этого предстоит проделать большую работу.

Ранее посол США в РФ Джон Салливан сообщил, что в скором времени вернётся в российскую столицу для реализации решений саммита в Женеве. По итогам встречи между Владимиром Путиным и Джо Баденом было решено, что послы обеих стран вернутся в посольства в Москве и Вашингтоне.