Посол РФ жёстко отреагировал на заявление Госдепа про нарушения в Чечне

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что рост напряжённости в международных отношениях в период пандемии объясняется амбициями отдельных людей и устремлениями ряда стран. В этих условиях нужно договариваться, отметил политик в беседе с РИА Новости.

Объяснение прежде всего заложено в амбициях и в характере отдельных людей и в устремлениях отдельных стран, если говорить о международных отношениях и международной напряжённости, — пояснил Медведев. Он считает, что...