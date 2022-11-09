Антонов обвинил Киев в подготовке провокации на АЭС Посол РФ в США Антонов: Киев готовит диверсию с применением «грязной бомбы» или провокацию на АЭС

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Украинские власти ведут подготовку диверсии с применением «грязной бомбы» или провокацию на атомной электростанции. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства в Вашингтоне.

Сегодня мы стоим перед угрозой радиационной катастрофы. Киев вынашивает планы по осуществлению диверсии с применением «грязной бомбы». Детонация такого устройства будет иметь масштаб, сравнимый со срабатыванием ядерного боеприпаса малой мощности, — предупредил Антонов.

По словам дипломата, создание «грязной бомбы» поручено «двум украинским организациям». Антонов утверждает, что работы находятся на заключительной стадии.

У Киева имеется необходимая производственная база и научно-технический потенциал, запасы урана-235 и плутония-239, являющиеся основным компонентном ядерного заряда, — сообщил дипомат.

Он также сказал, что Киев якобы прорабатывает осуществление провокации на АЭС, расположенной на украинской территории, что «может привести к аварии, сопоставимой с чернобыльской и фукусимской».

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Москва не планирует использовать ядерное оружие на Украине. Согласно заверениям российского дипломата, никто из руководства страны не заявлял о такой возможности. Он также добавил, что Запад не реагирует на сообщения России о провокации с «грязной бомбой», которую якобы готовит Украина.