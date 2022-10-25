Посол Антонов оценил возможность использования ядерного оружия на Украине Посол Антонов: у России нет планов использовать ядерное оружие на Украине

Фото: twitter.com/RussiaInUSA

Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не планирует использовать ядерное оружие на Украине. Его слова приводит издание Newsweek. Согласно заверениям российского дипломата, никто из руководства страны не заявлял о такой возможности.

Мы неоднократно говорили о том, что Россия не собиралась и не собирается использовать ядерное оружие на Украине. Нигде и никогда за все время ни один из руководителей нашей страны и военного ведомства не упоминал о возможности прибегнуть к оружию массового уничтожения, — сказал Антонов.

Он также добавил, что Запад не реагирует на сообщения России о провокации с «грязной бомбой», которую якобы готовит Украина.

Беспокойство вызывает тот факт, что у Киева имеется необходимая производственная база и научно-технический потенциал. Это три действующие АЭС с девятью бассейнами выдержки отработавшего ядерного топлива, — пояснил дипломат.

Он отметил, что Вашингтон при этом не пытается «надавить на <...> украинских подопечных», а продолжает оказывать им финансовую и военную помощь.

23 октября РИА Новости со ссылкой на неназванные источники в разных странах сообщило, что украинские власти якобы готовят провокацию с подрывом на территории страны «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности. Журналисты агентства уверены, что Киев хочет обвинить РФ в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации и запустить антироссийскую кампанию в мире. При этом никаких доказательств этой информации РИА Новости не приводит.